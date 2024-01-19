Портрет Назарбаева сняли со станции метро в Алматы

"Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты", - сообщили в пресс-службе.



Cо станции метро "Алмалы" в Алматы убрали фотопортрет первого президента Нурсултана Назарбаева. В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.Из вестибюля станции алматинского метро "Алмалы" исчезла фотография Нурсултана Назарбаева, которая завешивала одно из витражных панно.В этом корреспондент Tengrinews.kz убедился лично, побывав на станции.В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию.Отметим, что фотография Назарбаева встречала пассажиров на входе в станцию с момента ее запуска 1 декабря 2011 года. Ее установили поверх витражного панно "Алмалы" работы художников Газиза Ешкенова и Айдара Жамхана. Панно из цветного стекла изображает цветущую яблоню. На фотографии бывший президент также смотрел на ветку яблони.Напомним, что ранее с территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.