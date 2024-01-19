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Портрет Назарбаева сняли со станции метро в Алматы

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Портрет Назарбаева сняли со станции метро в Алматы
Фото ©️ Алихан Сариев/Tengrinews.kz
Cо станции метро "Алмалы" в Алматы убрали фотопортрет первого президента Нурсултана Назарбаева. В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Из вестибюля станции алматинского метро "Алмалы" исчезла фотография Нурсултана Назарбаева, которая завешивала одно из витражных панно.









В этом корреспондент Tengrinews.kz убедился лично, побывав на станции.

Портрет Назарбаева сняли со станции метро в Алматы


В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию.

"Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты", - сообщили в пресс-службе.


Отметим, что фотография Назарбаева встречала пассажиров на входе в станцию с момента ее запуска 1 декабря 2011 года. Ее установили поверх витражного панно "Алмалы" работы художников Газиза Ешкенова и Айдара Жамхана. Панно из цветного стекла изображает цветущую яблоню. На фотографии бывший президент также смотрел на ветку яблони.

Напомним, что ранее с территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.


Источник: tengrinews.kz
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