Портрет Назарбаева сняли со станции метро в Алматы

Cо станции метро "Алмалы" в Алматы убрали фотопортрет первого президента Нурсултана Назарбаева. В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Из вестибюля станции алматинского метро "Алмалы" исчезла фотография Нурсултана Назарбаева, которая завешивала одно из витражных панно.
В этом корреспондент Tengrinews.kz убедился лично, побывав на станции.
В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию.
"Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что фотография Назарбаева встречала пассажиров на входе в станцию с момента ее запуска 1 декабря 2011 года. Ее установили поверх витражного панно "Алмалы" работы художников Газиза Ешкенова и Айдара Жамхана. Панно из цветного стекла изображает цветущую яблоню. На фотографии бывший президент также смотрел на ветку яблони.
Напомним, что ранее с территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву.
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