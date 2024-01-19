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Токаев об алматинском апорте: Мы намерены вывести его на мировые рынки

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Токаев об алматинском апорте: Мы намерены вывести его на мировые рынки
Фото пресс-службы Акорды
Президент Казахстана встретился в Риме с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Находящийся с официальным визитом в Италии Президент Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме.

В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем Глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

"Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил Глава государства.


Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с организацией.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан заинтересован в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна - один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов.

Глава государства представил Цюй Дунъюю плоды алматинского апорта.

Токаев об алматинском апорте: Мы намерены вывести его на мировые рынки


"Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы - крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", - сказал Президент Токаев.


Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.

"Касым-Жомарт Токаев призвал FAO поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами. Он также предложил создать субрегиональное отделение организации для Центральной Азии в Казахстане.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру", - отмечает пресс-служба Акорды.
В завершение Президент поблагодарил главу ФАО за содержательную беседу и пригласил его принять участие в предстоящем Международном форуме Астаны. Касым-Жомарт Токаев также оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Отметим, 19 января в Ватикане Касым-Жомарт Токаев встретился с Папой Римским. Глава государства по приглашению Папы Римского совершил свой первый официальный визит в Святой престол.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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808 (Посетители) Сегодня, 20:10
Хотя бы на внутренний давайте для начала. Где он этот апорт у нас в Актау можно купить?
 
 

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