«Кто ж его посадит!»: сколько в мире осталось памятников Нурсултану Назарбаеву

Композиция «Казахстан» в парке Первого президента, фото Сергея Рубцова

Фото: пресс-служба президента Казахстана

«Бинаш описывает момент, когда первый президент внимательно смотрит на бескрайние степи в предгорьях Каратау. Композиция и движение скульптуры выбраны не случайно. Они символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа», заявляли тогда в пресс-службе акима Туркестанской области.

Разрушенный памятник Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане, фото Сандугаш Дуйсеновой

Бюст Нурсултана Назарбаева в г. Каменское

Бюст Нурсултана Назарбаева в городе Комрате, Гагаузия

«Мне передала девушка, что мы не компетентны отвечать на такие вопросы», быстро закончив разговор, отметил работник музея.

Неделю назад на территории Национального университета обороны демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву. В Минобороны заявили, что статуя переедет в Музей вооружённых сил. Orda.kz посчитала, сколько в Казахстане осталось памятников и бюстов первому президенту, и где они стоят.Первый монумент Назарбаеву установили в 2011 году в алматинском Парке Первого президента в честь 20-летия независимости страны. Композицию «Казахстан» изготовили из бронзы, гранита и мрамора. Она представляет собой фигуру Назарбаева на фоне беркута, чьи крылья символизируют два главных города страны — Алматы и Астану.Позже в столице президент Токаев 3 июля 2021 года открыл монумент Назарбаеву в честь его 81-летия на территории нового парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар. Назарбаев изображён сидящим в кресле.В 2021-м памятник первому президенту установили и в Туркестане. Его высота — четыре метра, высота горы из гранита габбро — 2,7 метра. Автор бронзовой скульптуры — казахстанский художник Тлеуберди Бинаш.В Астане у Дворца Независимости в мае 2009 года по инициативе Союза градостроителей Казахстана дополнили мемориал «Казак ели». Он находится в центральной части столицы на Площади Независимости.Колонна установлена на четырёхугольном основании из белого мрамора. В основании с каждой из четырёх сторон расположены декоративные ниши с барельефами, описывающими основные вехи в истории независимости страны. Высота монумента — 91 метр, что символизирует год обретения Казахстаном независимости.В центре бронзового изображения появился барельеф «Народ и президент» — с изображением Нурсултана Назарбаева на фоне народа.Ещё один монумент появился в 2016 году ко Дню первого президента, 6 июля. Его установили перед акиматом административного центра в то время Алматинской области – Талдыкоргане.Тогда вряд ли кто-то подозревал, что спустя пять с половиной лет его снесут протестующие.В ноябре 2022 года в административном центре уже Жетысуской области сообщили, что восстанавливать монумент экс-президенту не будут. Вместо него появится памятник Абаю Кунанбаеву.Итак, в Казахстане на 2024 год осталось три памятника и один барельеф первого президента.Казахстанском лидеру поставили несколько памятников и бюстов не только в Казахстане.Например, в украинском городе Каменское (бывший Днепродзержинск), куда бывший президент Казахстана прибыл для обучения в местном профтехучилище в 17 лет, в 2005 году установили бронзовый бюст.Спустя пару лет после событий в Жанаозене местные «левые» облили памятник красной краской, а позже собирали подписи для демонтажа, но безуспешно.Ещё один бюст Назарбаеву стоит в городе Комрате. Это столица автономного территориального образования Молдавии — Гагаузии. Гагаузы — тюрки, остатки Османской империи, и, видимо, поэтому на Аллее славы Комрата с 2007 года начали устанавливать бюсты лидеров тюркских государств. В декабре 2012 года появилась скульптура Назарбаева, которая находится там по сей день. Кстати, в 2014 году Гагаузия даже пыталась стать членом Таможенного союза, однако референдум, проведённый в регионе, был признан незаконным.Многие казахстанцы видели памятник Назарбаеву на берегу Иссык-Куля. Статуя казахстанского лидера стояла там вместе со скульптурами деятелей искусства, науки и политики. Она появилась в 2005 году во время президентства Аскара Акаева. В июле 2022-го во время саммита глав государств Центральной Азии выяснилось, что монумент исчез. В администрации комплекса заверили журналистов, что его отправили на реставрацию, однако когда она завершится, не уточнили.По приказу министра обороны Национальный университет обороны имени первого президента РК — Елбасы переименовали в Национальный университет обороны РК. Решено переместить и установить памятник в здании Государственного военно-исторического музея вооружённых сил РК.Корреспондент Orda.kz связался с отделом экскурсий Военно-исторического музея (другие номера недоступны — прим. авт.), чтобы уточнить, появился ли уже у них памятник.Сотрудник отдела сообщила, что узнает и перезвонит через час. Но никто так и не перезвонил. Корреспондент попыталась снова узнать, перенесли ли статую Назарбаева, но в этот раз реакция сотрудника была достаточно нервной: