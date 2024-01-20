«Кто ж его посадит!»: сколько в мире осталось памятников Нурсултану Назарбаеву

Неделю назад на территории Национального университета обороны демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву. В Минобороны заявили, что статуя переедет в Музей вооружённых сил. Orda.kz посчитала, сколько в Казахстане осталось памятников и бюстов первому президенту, и где они стоят.
Первый монумент Назарбаеву установили в 2011 году в алматинском Парке Первого президента в честь 20-летия независимости страны. Композицию «Казахстан» изготовили из бронзы, гранита и мрамора. Она представляет собой фигуру Назарбаева на фоне беркута, чьи крылья символизируют два главных города страны — Алматы и Астану.
Композиция «Казахстан» в парке Первого президента, фото Сергея Рубцова
Позже в столице президент Токаев 3 июля 2021 года открыл монумент Назарбаеву в честь его 81-летия на территории нового парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар. Назарбаев изображён сидящим в кресле.
Фото: пресс-служба президента Казахстана
В 2021-м памятник первому президенту установили и в Туркестане. Его высота — четыре метра, высота горы из гранита габбро — 2,7 метра. Автор бронзовой скульптуры — казахстанский художник Тлеуберди Бинаш.
«Бинаш описывает момент, когда первый президент внимательно смотрит на бескрайние степи в предгорьях Каратау. Композиция и движение скульптуры выбраны не случайно. Они символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа», заявляли тогда в пресс-службе акима Туркестанской области.
В Астане у Дворца Независимости в мае 2009 года по инициативе Союза градостроителей Казахстана дополнили мемориал «Казак ели». Он находится в центральной части столицы на Площади Независимости.
Колонна установлена на четырёхугольном основании из белого мрамора. В основании с каждой из четырёх сторон расположены декоративные ниши с барельефами, описывающими основные вехи в истории независимости страны. Высота монумента — 91 метр, что символизирует год обретения Казахстаном независимости.
В центре бронзового изображения появился барельеф «Народ и президент» — с изображением Нурсултана Назарбаева на фоне народа.
Ещё один монумент появился в 2016 году ко Дню первого президента, 6 июля. Его установили перед акиматом административного центра в то время Алматинской области – Талдыкоргане.
Тогда вряд ли кто-то подозревал, что спустя пять с половиной лет его снесут протестующие.
Разрушенный памятник Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане, фото Сандугаш Дуйсеновой
В ноябре 2022 года в административном центре уже Жетысуской области сообщили, что восстанавливать монумент экс-президенту не будут. Вместо него появится памятник Абаю Кунанбаеву.
Итак, в Казахстане на 2024 год осталось три памятника и один барельеф первого президента. Памятники Нурсултану Назарбаеву за рубежом
Казахстанском лидеру поставили несколько памятников и бюстов не только в Казахстане.
Например, в украинском городе Каменское (бывший Днепродзержинск), куда бывший президент Казахстана прибыл для обучения в местном профтехучилище в 17 лет, в 2005 году установили бронзовый бюст.
Спустя пару лет после событий в Жанаозене местные «левые» облили памятник красной краской, а позже собирали подписи для демонтажа, но безуспешно.
Бюст Нурсултана Назарбаева в г. Каменское
Ещё один бюст Назарбаеву стоит в городе Комрате. Это столица автономного территориального образования Молдавии — Гагаузии. Гагаузы — тюрки, остатки Османской империи, и, видимо, поэтому на Аллее славы Комрата с 2007 года начали устанавливать бюсты лидеров тюркских государств. В декабре 2012 года появилась скульптура Назарбаева, которая находится там по сей день. Кстати, в 2014 году Гагаузия даже пыталась стать членом Таможенного союза, однако референдум, проведённый в регионе, был признан незаконным.
Бюст Нурсултана Назарбаева в городе Комрате, Гагаузия
Многие казахстанцы видели памятник Назарбаеву на берегу Иссык-Куля. Статуя казахстанского лидера стояла там вместе со скульптурами деятелей искусства, науки и политики. Она появилась в 2005 году во время президентства Аскара Акаева. В июле 2022-го во время саммита глав государств Центральной Азии выяснилось, что монумент исчез. В администрации комплекса заверили журналистов, что его отправили на реставрацию, однако когда она завершится, не уточнили.Где сейчас памятник Назарбаеву, который собирались перенести в Астане?
По приказу министра обороны Национальный университет обороны имени первого президента РК — Елбасы переименовали в Национальный университет обороны РК. Решено переместить и установить памятник в здании Государственного военно-исторического музея вооружённых сил РК.
Корреспондент Orda.kz связался с отделом экскурсий Военно-исторического музея (другие номера недоступны — прим. авт.), чтобы уточнить, появился ли уже у них памятник.
Сотрудник отдела сообщила, что узнает и перезвонит через час. Но никто так и не перезвонил. Корреспондент попыталась снова узнать, перенесли ли статую Назарбаева, но в этот раз реакция сотрудника была достаточно нервной:
«Мне передала девушка, что мы не компетентны отвечать на такие вопросы», быстро закончив разговор, отметил работник музея.
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