Отель Rixos Borovoe миллиардера Булата Утемуратова оштрафовали за массовое отравление

«Признать виновным ТОО «Burabay Hotel Management» в совершении правонарушения по ч.2 ст.425 КоАП РК и по ней наложить административное взыскание в виде штрафа в сумме 4 830 000 тенге в доход государства», – говорится в постановлении Бурабайского районного суда.

Кокшетау. 20 января. КазТАГ – Отель Rixos Borovoe, принадлежащий миллиардеру Булату Утемуратову, оштрафовали за массовое отравление, передает КазТАГ.Как следует из материала дела, в курорте Бурабай 8 сентября 2023 года в отеле Rixos была выявлена бактериальная кишечная инфекция у 21 сотрудника заведения. Известно, что девять работников были доставлены в больницу Кокшетау. Затем санитарные службы провели проверку отеля ТОО «Burabay Hotel Management».«Выявлены нарушения, отсутствуют документы-удостоверение качества и декларация о соответствии на готовую мясную продукцию-колбаса вареная «Говяжья А». Обнаружена продукция с истекшим сроком годности «Коспа». Не проводится ежедневный осмотр персонала пищеблока. При обследовании у 13 сотрудников обнаружен высев «St.aureus», в пяти пробах обнаружен высев бактерий группы кишечной палочки БГКП», – указывают санитарные службы.Суд учел признание вины правонарушителя и не стал приостанавливать действие разрешения и работу заведения. Фемида даже снизила денежное взыскание, так размер штрафа должен был составить Т6,9 млн (2 000 МРП), но суд применил правила части 2 статьи 819 КоАП РК – сократить штраф на 30% и наложить в сумме Т4 830 000, без приостановления деятельности и без конфискации продукции.По данным рейтинга журнала Forbes, отель Rixos Borovoe принадлежит известному бизнесмену Булату Утемуратову.