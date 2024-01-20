«19 января в отдел полиции Есилького района поступила информация от диспетчера скорой помощи о том, что в г. Есиль, вблизи агротехнического колледжа №7, на переезде произошло ДТП с участием электровоза и легковой автомашины, есть погибший и раненый», – сообщили в департаменте полиции.

«32-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте происшествия, водитель был доставлен в Есильскую райбольницу с множественными переломами. Водитель электровоза не пострадал», – сообщили в полиции.

Кокшетау. 20 января. КазТАГ – Автомобиль марки Lexus столкнулся с электровозом в Акмолинской области, есть погибший и пострадавший, передает КазТАГ.Стражи порядка предварительно установили, что 35-летний уроженец России – водитель Lexus RX 300 с российским учетом, выехал на нерегулируемый ЖД переезд 428 км города Есиль, в результате столкнулся с рабочей электродрезиной, которая направлялась из Есиля для работы.Начато уголовное дело. Выясняются все обстоятельства дела.