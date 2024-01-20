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Lexus столкнулся с электровозом в Акмолинской области: Есть погибший и пострадавший

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 13:11
Lexus столкнулся с электровозом в Акмолинской области: Есть погибший и пострадавший
Фото из открытых источников
Кокшетау. 20 января. КазТАГ – Автомобиль марки Lexus столкнулся с электровозом в Акмолинской области, есть погибший и пострадавший, передает КазТАГ.

«19 января в отдел полиции Есилького района поступила информация от диспетчера скорой помощи о том, что в г. Есиль, вблизи агротехнического колледжа №7, на переезде произошло ДТП с участием электровоза и легковой автомашины, есть погибший и раненый», – сообщили в департаменте полиции.


Стражи порядка предварительно установили, что 35-летний уроженец России – водитель Lexus RX 300 с российским учетом, выехал на нерегулируемый ЖД переезд 428 км города Есиль, в результате столкнулся с рабочей электродрезиной, которая направлялась из Есиля для работы.

«32-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте происшествия, водитель был доставлен в Есильскую райбольницу с множественными переломами. Водитель электровоза не пострадал», – сообщили в полиции.


Начато уголовное дело. Выясняются все обстоятельства дела.


Источник: kaztag.kz
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