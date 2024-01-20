Сколько откладывать сегодня, чтобы в будущем получать желаемую пенсию, - ответ ЕНПФ

Каждый казахстанец сможет спланировать свою пенсию
АСТАНА, 20 янв - Sputnik. АО "ЕНПФ" внедряет систему – персональный план пенсионных накоплений. Этот инструмент, представленный в рамках корпоративной стратегии 2022-2026 годов, дает вкладчикам возможность управлять своей будущей пенсией. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В отличие от обычных пенсионных калькуляторов, персональный план не только рассчитывает ожидаемый размер пенсии, но и позволяет пользователю:
- самостоятельно определить размер взносов для достижения желаемой суммы пенсии;
- мониторить выполнение плана через автоматизированные уведомления.
Оценочный расчет будущей пенсии включает в себя:
1. пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).
2. Пенсия из ЕНПФ за счет:
- 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ;
- 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
3. Пенсия из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.
"Этот сервис дает уникальную возможность вкладчикам планировать свою будущую пенсию, следить за исполнением плана и вносить коррективы в любое время. Это шаг к индивидуализации и прозрачности в сфере пенсионных накоплений", - отмечают представители АО "ЕНПФ".
Инструкции по использованию персонального плана пенсии предоставлены в специальной памятке, чтобы каждый вкладчик мог максимально эффективно воспользоваться этим инновационным сервисом.
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