Сколько откладывать сегодня, чтобы в будущем получать желаемую пенсию, - ответ ЕНПФ

"Этот сервис дает уникальную возможность вкладчикам планировать свою будущую пенсию, следить за исполнением плана и вносить коррективы в любое время. Это шаг к индивидуализации и прозрачности в сфере пенсионных накоплений", - отмечают представители АО "ЕНПФ".

Каждый казахстанец сможет спланировать свою пенсиюАСТАНА, 20 янв - Sputnik. АО "ЕНПФ" внедряет систему – персональный план пенсионных накоплений. Этот инструмент, представленный в рамках корпоративной стратегии 2022-2026 годов, дает вкладчикам возможность управлять своей будущей пенсией. Об этом сообщает пресс-служба фонда.В отличие от обычных пенсионных калькуляторов, персональный план не только рассчитывает ожидаемый размер пенсии, но и позволяет пользователю:- самостоятельно определить размер взносов для достижения желаемой суммы пенсии;- мониторить выполнение плана через автоматизированные уведомления.Оценочный расчет будущей пенсии включает в себя:1. пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).2. Пенсия из ЕНПФ за счет:- 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ;- 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда.3. Пенсия из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.Инструкции по использованию персонального плана пенсии предоставлены в специальной памятке, чтобы каждый вкладчик мог максимально эффективно воспользоваться этим инновационным сервисом.