Дефицита яиц в Казахстане не предвидится - Минсельхоз

— На сегодняшний день какого-то дефицита пищевого яйца в Казахстане мы не предвидим. Почему? В прошлом году мы произвели 102% от потребности, в этом году еще больше произведем. Кроме того, у нас сейчас строится 10 птицефабрик яичного направления. Для этого мы в правила субсидирования вносим изменения. Сейчас будем субсидировать 25%, будем давать инвестсубсидии в тех областях, где вообще птицефабрик яичного направления нет. Это Улытауская, Жетысуская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Абайская области. За 11 месяцев прошлого года мы 264 миллиона яиц экспортировали. Если бы нам не хватало, мы бы тогда наоборот могли административно закрыть. Только 115 миллионов яиц за 11 месяцев экспортировали в Афганистан. Но мы экспортируем и в Россию, и в другие страны, — сообщил Амангалий Бердалин.

— Российская Федерация на высшем уровне попросила помощи у Казахстана, значит, объем будет меняться. На данном этапе у нас по тем или иным причинам простаивают 5 птицефабрик яичного направления. Сейчас мы будем их реанимировать, запускать заново. Тут строить не нужно, они просто стоят в связи с нехваткой оборотных средств. Это наш резерв для экспорта в частности, мы с каждым из них (будем отрабатывать), вот буквально завтра пройдет совещание, — отметил Амангалий Бердалин.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин успокоил казахстанцев: из-за готовности увеличить поставки яйца в Российскую Федерацию, казахстанские прилавки не опустеют. В скором времени планируется запустить в работу 5 птицефабрик яичного направления, которые сейчас остановили свою деятельность. Будет субсидироваться строительство еще 10 новых птицефабрик в тех регионах, где таких объектов нет, передает корреспондент агентства Kazinform.Сегодня заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин и вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетили с рабочим визитом Павлодарскую область. После встречи с местными фермерами и руководством региона Амангалий Бердалин прокомментировал ситуацию по куриному яйцу.Вероятно, в скором времени Казахстан будет экспортировать в Россию больше яиц, чем сейчас.По словам вице-министра, всего в стране — 32 птицефабрики яичного направления. Амангалий Бердалин заверил, что даже с учетом увеличения экспорта, за счет роста объемов производства, жители регионов с нехваткой яиц на прилавках не столкнутся.Ранее российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ.