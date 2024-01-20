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В Казахстане оказалось самое дорогое такси среди стран СНГ

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 17:02
В Казахстане оказалось самое дорогое такси среди стран СНГ
Фото из открытых источников
АСТАНА, 20 янв - Sputnik. В Казахстане самый высокий показатель проезда такси в расчёте на 1 км среди стран СНГ, сообщает Energyprom. На начало года стоимость услуг такси составляла $0,61 на 1 км.

К примеру, в Азербайджане проезд в такси в расчёте на 1 км по стандартному тарифу стоил $0,59, в России — $0,34, в Беларуси — $0,31, в Армении и Узбекистане — $0,3.

"За январь–декабрь 2023 года доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, выросли на 17% за год, до 5,9 млрд тенге. За год услугами такси воспользовались 47,4 млн человек — на 2% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.


В декабре 2023 года в Казахстане проезд в такси подорожал на 9,1% по сравнению с декабрём предыдущего года.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: на 30,3% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Актюбинская и Абайская области: на 22,1% и на 17% соответственно.

Наименьшее годовое удорожание услуг такси было зафиксировано в Мангистауской области: на 1,2%. Ещё в трёх областях — Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.


В Казахстане планируют ввести специальный налоговый режим для работников онлайн-платформ, в частности для агрегаторов такси, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он должен заменить регистрацию ИП. Впрочем, возможность создавать ИП при желании у таксистов сохраняется.

На сегодня этот вопрос обсуждается с представителями бизнесом-сообщества.

"Например, таксист получает свои 200 тысяч, зачем ему голову морочить из-за этого. Не нужно его гонять открыть ИП, какие-то налоги дополнительные взыскивать", - отметил зампред Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Жаркенов.


Также Биржанов признал, что есть риск возникновения теневой экономики.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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808 (Посетители) Сегодня, 19:53
Это у нас благодаря газу такси по дешевле стоит!
 
 

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