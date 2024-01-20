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«УЗИ делают в коридоре»: в Талгарской ЦРБ объяснили видео из Сети

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 18:29
«УЗИ делают в коридоре»: в Талгарской ЦРБ объяснили видео из Сети
Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform
В Талгарской центральной районной больнице прокомментировали появившееся в Сети видео, на котором врач осматривает пациента в коридоре медучреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ролик был опубликован в одном из Telegram-каналов.

— В Талгарской больнице Алматинской области УЗИ делают в коридоре, — говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе Талгарской ЦРБ, видео было снято в отделении премного покоя.

— Приемный покой является местом для экстренной и неотложной помощи, куда чаще всего поступают пациенты при внезапных острых заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, требующих безотлагательного медицинского вмешательства в экстренной и неотложной форме. В таких ситуациях время идет на минуты. Для предотвращения ухудшения состояния здоровья, связанного с излишним перемещением пациента, помощь оказывается на месте. Для этого приемные отделения оснащены мобильной передвижной медицинской аппаратурой, — объяснили в районной больнице.




Отмечается, что в данной ситуации, учитывая состояние и положение пациента, исследование проводилось на месте с целью предотвращения ухудшения состояния и определения дальнейшей маршрутизации пациента.

— На видео отлично видно, что УЗИ аппарат мобильный и был для этой цели вывезен из кабинета. Во всех остальных случаях УЗИ диагностика проводится в отдельно отведенном кабинете, — добавили в ЦРБ.


Администрация районной больницы просит пациентов быть терпимыми и относиться к таким ситуациям с пониманием.


Источник: inform.kz
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