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Больше двух недель жители пригорода Астаны не знают, чем заняться

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 19:31
Больше двух недель жители пригорода Астаны не знают, чем заняться
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Жители пригорода Астаны - села Коянды - пожаловались на отсутствие интернета в населенном пункте с конца декабря. В АО "Казахтелеком" объяснили причину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщения с жалобами от жителей села поступили на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.

"В конце декабря дома пропал интернет. Мы думали, временные неполадки. День ждали, два ждали. Когда позвонили в службу поддержки "Казахтелекома", нам сказали, что работают над устранением неполадок. Однако прошло уже больше двух недель, и интернета до сих пор нет ни у нас дома, ни у соседей. В сельском чате тоже уточняли, интернета нет ни у кого. Мы и телевизор через интернет смотрели. Все это время после работы не знаешь, чем заняться. Конечно, есть и плюсы, мы уже переиграли во все настольные игры, какие дома были. Но мы ведь в "Казахтелеком" платим не для того, чтобы сидеть без интернета столько времени. Очень надеемся, что будет перерасчет за этот месяц", - написал местный житель.


В департаменте коммуникаций "Казахтелекома" в ответе на запрос редакции подтвердили, что в селе Коянды, действительно, нет интернета. Причина в повреждении коммуникационных линий во время работ по строительству дорог.

"В данном населенном пункте при проведении работ по строительству дорог организацией ТОО АБК "Автодор-НС" были повреждены коммуникационные линии, колодцы и кабельные каналы, что повлекло отсутствие услуг у абонентов. До завершения автодорожных работ не было возможности проведения восстановительных работ из-за отсутствия подъездных путей. В настоящий момент проводятся восстановительные работы, в том числе с учетом сложных погодных условий", - ответили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
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