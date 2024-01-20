Больше двух недель жители пригорода Астаны не знают, чем заняться

"В конце декабря дома пропал интернет. Мы думали, временные неполадки. День ждали, два ждали. Когда позвонили в службу поддержки "Казахтелекома", нам сказали, что работают над устранением неполадок. Однако прошло уже больше двух недель, и интернета до сих пор нет ни у нас дома, ни у соседей. В сельском чате тоже уточняли, интернета нет ни у кого. Мы и телевизор через интернет смотрели. Все это время после работы не знаешь, чем заняться. Конечно, есть и плюсы, мы уже переиграли во все настольные игры, какие дома были. Но мы ведь в "Казахтелеком" платим не для того, чтобы сидеть без интернета столько времени. Очень надеемся, что будет перерасчет за этот месяц", - написал местный житель.

"В данном населенном пункте при проведении работ по строительству дорог организацией ТОО АБК "Автодор-НС" были повреждены коммуникационные линии, колодцы и кабельные каналы, что повлекло отсутствие услуг у абонентов. До завершения автодорожных работ не было возможности проведения восстановительных работ из-за отсутствия подъездных путей. В настоящий момент проводятся восстановительные работы, в том числе с учетом сложных погодных условий", - ответили в компании.

Жители пригорода Астаны - села Коянды - пожаловались на отсутствие интернета в населенном пункте с конца декабря. В АО "Казахтелеком" объяснили причину, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сообщения с жалобами от жителей села поступили на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.В департаменте коммуникаций "Казахтелекома" в ответе на запрос редакции подтвердили, что в селе Коянды, действительно, нет интернета. Причина в повреждении коммуникационных линий во время работ по строительству дорог.