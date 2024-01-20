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"Оставил туши невредимыми". Неизвестный зверь перебил овец в селе на востоке Казахстана

Просмотров:523 Опубликовано: Вчера, 20:46
"Оставил туши невредимыми". Неизвестный зверь перебил овец в селе на востоке Казахстана
©️ altaynews.kz
В Восточно-Казахстанской области неизвестный хищник проник в сарай в одном из сел и убил 15 овец, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Туши обескровленных животных обнаружил утром 20 января житель села Кокжота сельского округа Бастауши (район Самар) Едильхан Сарбасов. Еще 10 овец были ранены.

На место происшествия оперативно выехали аким района Нурлан Махамбетов, аким сельского округа Арман Кенесбеков, а также сотрудники местного отдела полиции.

"Неизвестный хищник ворвался в сарай, выкопав проход под дверью. Это скорее всего рысь. Если бы это был волк, то он бы разорвал овец, а этот хищник оставил туши практически невредимыми.


Туши погибших овец закопаны в специальном месте для захоронения скота. Это связано с тем, что слюна хищника может содержать различные опасные заболевания. В настоящее время сотрудники акимата сельского округа подсчитывают ущерб", - рассказал заместитель акима района Кайдар Сурашев.


Чтобы исключить повторное нападение диких животных на домашний скот, местные исполнительные органы дали поручение сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за хищниками.



Источник: Tengrinews.kz
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