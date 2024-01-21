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Массовая драка в Семее попала на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Массовая драка в Семее попала на видео
Фото: ДП области Абай
Запись массовой драки в Семее распространилась в соцсетях и обросла слухами, передает Liter.kz

В департаменте полиции области Абая прокомментировали события, попавшие на видео. Выяснилось, что инцидент произошел 20 января и затонский отдел полиции уже начал досудебное расследование за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов приспособленных для причинения вреда здоровью.

В настоящее время виновные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем, сообщаем, что среди участников конфликта погибших нет, – сообщили в департаменте полиции области Абай.


Стражи порядка также напомнили об ответственности за распространение ложной информации и призывали граждан доверять только официальным источникам.



Источник: liter.kz
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