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Несовершеннолетний гонщик заставил попотеть полицейских в Шымкенте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Несовершеннолетний гонщик заставил попотеть полицейских в Шымкенте
Кадр из видео
Несовершеннолетний водитель пытался скрыться от полиции в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись появилась в социальных сетях, сообщает Otyrar.

В ходе ночного патрулирования по улице Турекулова полицейские потребовали водителя Toyota Camry остановиться за невключенные фары. В ответ последний прибавил ходу и попытался скрыться.


Автоэкипаж полиции вызвал подкрепление и продолжил погоню за автомобилистом, который не просто игнорировал законные требования сотрудников, но и своим опасным вождением провоцировал ДТП. Авто удалось остановить по проспекту Тауке хана. За рулем оказался 17-летний парень.


Полицейские составили протоколы по статьям 613 "невыполнение требований сотрудника полиции", 599 "проезд на запрещающий сигнал светофора", 606 "создание аварийной обстановки" и 596 КоАП РК "выезд на встречную полосу движения".

Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

Машина водворена на штрафстоянку.



Источник: Tengrinews.kz
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