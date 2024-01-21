Несовершеннолетний гонщик заставил попотеть полицейских в Шымкенте

В ходе ночного патрулирования по улице Турекулова полицейские потребовали водителя Toyota Camry остановиться за невключенные фары. В ответ последний прибавил ходу и попытался скрыться.

Автоэкипаж полиции вызвал подкрепление и продолжил погоню за автомобилистом, который не просто игнорировал законные требования сотрудников, но и своим опасным вождением провоцировал ДТП. Авто удалось остановить по проспекту Тауке хана. За рулем оказался 17-летний парень.

Несовершеннолетний водитель пытался скрыться от полиции в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись появилась в социальных сетях, сообщает Otyrar.Полицейские составили протоколы по статьям 613 "невыполнение требований сотрудника полиции", 599 "проезд на запрещающий сигнал светофора", 606 "создание аварийной обстановки" и 596 КоАП РК "выезд на встречную полосу движения".Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.Машина водворена на штрафстоянку.