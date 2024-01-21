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Скончался казахстанский телеведущий Владимир Рерих

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Скончался казахстанский телеведущий Владимир Рерих
Фото ©Ярослав Радловский
Стало известно о кончине известного казахстанского телеведущего, медиаменеджера Владимира Рериха, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об этом в своем Instagram подтвердила его экс-супруга, телеведущая Дана Нуржигит.

В 2012 году Владимир Рерих переехал в Германию на постоянное место жительства, поскольку в Казахстане остался без работы.

Рерих - известный казахстанский телеведущий и медиаменеджер. Родился в Талдыкоргане. С 1987 по 1994 год работал помощником режиссера, редактором в киножурнале "Советский Казахстан", затем режиссером, сценаристом и художественным руководителем на киностудии "Казахфильм". С 1996 по 2003 год трудился на руководящих должностях в агентстве "Хабар" (первый заместитель генерального директора - советник председателя правления, генеральный директор). С 2006 по 2011 год - генеральный продюсер Евразийского медиафорума. Был автором и ведущим телепрограммы "Поздний Рерих" на телеканале "Хабар".


В последнее время Владимир Рерих занимался своим авторским проектом на Youtube. Последний выпуск программы вышел 2 недели назад.

Владимиру Рериху было 66 лет.


Источник: Tengrinews.kz
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