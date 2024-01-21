Скончался казахстанский телеведущий Владимир Рерих

Рерих - известный казахстанский телеведущий и медиаменеджер. Родился в Талдыкоргане. С 1987 по 1994 год работал помощником режиссера, редактором в киножурнале "Советский Казахстан", затем режиссером, сценаристом и художественным руководителем на киностудии "Казахфильм". С 1996 по 2003 год трудился на руководящих должностях в агентстве "Хабар" (первый заместитель генерального директора - советник председателя правления, генеральный директор). С 2006 по 2011 год - генеральный продюсер Евразийского медиафорума. Был автором и ведущим телепрограммы "Поздний Рерих" на телеканале "Хабар".

Стало известно о кончине известного казахстанского телеведущего, медиаменеджера Владимира Рериха, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об этом в своем Instagram подтвердила его экс-супруга, телеведущая Дана Нуржигит.В 2012 году Владимир Рерих переехал в Германию на постоянное место жительства, поскольку в Казахстане остался без работы.В последнее время Владимир Рерих занимался своим авторским проектом на Youtube. Последний выпуск программы вышел 2 недели назад.Владимиру Рериху было 66 лет.