Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.04 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Словарь взяточника: Антикор назвал топ любимых фраз казахстанских коррупционеров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Словарь взяточника: Антикор назвал топ любимых фраз казахстанских коррупционеров
Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform
В Антикоррупционной службе Казахстана назвали наиболее распространенные слова, фразы, жесты и действия при взятках, а также пояснили, в каких случаях подарки могут рассматриваться как попытки дать взятку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Часто используемые слова и фразы, жесты и действия были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по линии противодействия коррупции.

При этом в Антикоре подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Коррупционные деяния могут возникнуть после различных фраз и обстоятельств, зависящих от конкретной ситуации.

Наиболее распространенные слова и фразы:

- «решите вопрос»;
- «за мной не заржавеет»;
- «отблагодарю»;
- «посмотрим»;
- «на связи»;
- «решаемо»;
- «не обещаю, но я вас понял»;
- «предложение монетизировать услугу»;
- «договоримся»;
- «когда можем „свадьбу сыграть“ и подскажите количество гостей»;
- «жду хороших вестей».

Наиболее часто используемые жесты и действия: трение пальцами, кивок, намек взглядом, похлопывание по карману, обозначение суммы посредством мобильных телефонов, калькулятора, пожимание руки.

Подарок = взятка?

В Антикоре также ответили на вопрос, в каких случаях подарки или услуги не будут считаться взяткой или попыткой дать взятку.

— Есть законодательные нормы, которые запрещают дарение подарков госслужащим и членам их семей. Госслужащим получение подарка допускается, если дарение подарка не связано с их служебной деятельностью от незаинтересованных организаций и частных лиц. Однако, если будет установлена причинно-следственная связь между дарением подарка и определенными действиями чиновника, то это будет признано нарушением антикоррупционных ограничений, — пояснил руководитель службы досудебного расследования Канат Сулейменов в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.


Он добавил, что за получение и дарение подарка предусмотрена административная ответственность. При этом, если подарок предоставлен за незаконные действия или бездействия, стоимость превышает 2 МРП (7 384 тенге) и имеется предварительная договоренность, то наступает уголовная ответственность.

Вместе с тем Канат Сулейменов объяснил, что делать госслужащему, если он, явившись на рабочее место, обнаружил взятку на своем столе.

По его словам, государственный служащий должен незамедлительно принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения. Госслужащий должен обратиться в правоохранительные органы (Call-центр Антикоррупционной службы 1424 и 102) и незамедлительно информировать непосредственного руководителя, а также пригласить коллег в качестве свидетелей для документирования факта.

Соглашаться ли госслужащему на предложение подвезти его до дома или до работы?

— Если между гражданином, предложившим подвезти до дома или работы, и госслужащим имеются правоотношения в рамках должностных полномочий чиновника, последнему рекомендуется воздержаться от такой поездки. Вместе с тем, сотрудники должны не давать повода для критики со стороны общественности, не допускать преследования за нее и в случае обоснованности критики использовать ее для устранения недостатков, — ответил глава службы досудебного расследования.



Источник: inform.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика