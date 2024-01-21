Словарь взяточника: Антикор назвал топ любимых фраз казахстанских коррупционеров

— Есть законодательные нормы, которые запрещают дарение подарков госслужащим и членам их семей. Госслужащим получение подарка допускается, если дарение подарка не связано с их служебной деятельностью от незаинтересованных организаций и частных лиц. Однако, если будет установлена причинно-следственная связь между дарением подарка и определенными действиями чиновника, то это будет признано нарушением антикоррупционных ограничений, — пояснил руководитель службы досудебного расследования Канат Сулейменов в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

— Если между гражданином, предложившим подвезти до дома или работы, и госслужащим имеются правоотношения в рамках должностных полномочий чиновника, последнему рекомендуется воздержаться от такой поездки. Вместе с тем, сотрудники должны не давать повода для критики со стороны общественности, не допускать преследования за нее и в случае обоснованности критики использовать ее для устранения недостатков, — ответил глава службы досудебного расследования.

В Антикоррупционной службе Казахстана назвали наиболее распространенные слова, фразы, жесты и действия при взятках, а также пояснили, в каких случаях подарки могут рассматриваться как попытки дать взятку, передает корреспондент агентства Kazinform.Часто используемые слова и фразы, жесты и действия были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по линии противодействия коррупции.При этом в Антикоре подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Коррупционные деяния могут возникнуть после различных фраз и обстоятельств, зависящих от конкретной ситуации.Наиболее распространенные слова и фразы:- «решите вопрос»;- «за мной не заржавеет»;- «отблагодарю»;- «посмотрим»;- «на связи»;- «решаемо»;- «не обещаю, но я вас понял»;- «предложение монетизировать услугу»;- «договоримся»;- «когда можем „свадьбу сыграть“ и подскажите количество гостей»;- «жду хороших вестей».Наиболее часто используемые жесты и действия: трение пальцами, кивок, намек взглядом, похлопывание по карману, обозначение суммы посредством мобильных телефонов, калькулятора, пожимание руки.В Антикоре также ответили на вопрос, в каких случаях подарки или услуги не будут считаться взяткой или попыткой дать взятку.Он добавил, что за получение и дарение подарка предусмотрена административная ответственность. При этом, если подарок предоставлен за незаконные действия или бездействия, стоимость превышает 2 МРП (7 384 тенге) и имеется предварительная договоренность, то наступает уголовная ответственность.Вместе с тем Канат Сулейменов объяснил, что делать госслужащему, если он, явившись на рабочее место, обнаружил взятку на своем столе.По его словам, государственный служащий должен незамедлительно принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения. Госслужащий должен обратиться в правоохранительные органы (Call-центр Антикоррупционной службы 1424 и 102) и незамедлительно информировать непосредственного руководителя, а также пригласить коллег в качестве свидетелей для документирования факта.