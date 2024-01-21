Как регулируются цены на хлеб в Казахстане

— На ценообразование сельхозпродукции влияют множество факторов, таких как изменение цен на товары и услуги прямо влияющие на себестоимость продукции, сезонность, увеличение расходов на транспортировку и хранение продтоваров, большое количество посредников, высокая торговая наценка торговых объектов, повышение цен на аналогичную продукцию в мировых рынках. В целях стабилизации цен на «социальный хлеб» регионами заключены меморандумы с местными мукомольными предприятиями по реализации льготной пшеницы через Продкорпорацию с дальнейшей поставкой муки хлебопекам, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

В Министерстве сельского хозяйства РК назвали факторы, влияющие на цены на хлеб, передает корреспондент агентства Kazinform.Согласно информации, утвержденный объем пшеницы на сентябрь–декабрь 2023 года составляет 56,6 тысяч тонн, из них по состояния на 8 декабря 2023 года отгружено 37,8 тысяч тонн пшеницы.Кроме того, Министерством торговли и интеграции совместно с акиматами ведутся следующие работы:- с начала 2023 года в стране проведено 3 620 сельхоз ярмарок;- утверждены правила установления минимальных оптовых цен (МОЦ);- в рамках контроля 15% торговой надбавки на СЗПТ территориальными департаментами торговли (с момента передачи функции контроля, приказ вступил в силу 5 марта 2023 года) проводится проверка торговых объектов;- для повышения эффективности влияния государственного регулирования цен на СЗПТ заключаются меморандумы о непревышении 15% торговой надбавки с торговыми объектами и производителями;- продолжается работа по непродуктивным посредникам на местах.