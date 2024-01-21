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Как регулируются цены на хлеб в Казахстане

Просмотров:1 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Как регулируются цены на хлеб в Казахстане
Фото: агентство Kazinform
В Министерстве сельского хозяйства РК назвали факторы, влияющие на цены на хлеб, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На ценообразование сельхозпродукции влияют множество факторов, таких как изменение цен на товары и услуги прямо влияющие на себестоимость продукции, сезонность, увеличение расходов на транспортировку и хранение продтоваров, большое количество посредников, высокая торговая наценка торговых объектов, повышение цен на аналогичную продукцию в мировых рынках. В целях стабилизации цен на «социальный хлеб» регионами заключены меморандумы с местными мукомольными предприятиями по реализации льготной пшеницы через Продкорпорацию с дальнейшей поставкой муки хлебопекам, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.


Согласно информации, утвержденный объем пшеницы на сентябрь–декабрь 2023 года составляет 56,6 тысяч тонн, из них по состояния на 8 декабря 2023 года отгружено 37,8 тысяч тонн пшеницы.

Кроме того, Министерством торговли и интеграции совместно с акиматами ведутся следующие работы:

- с начала 2023 года в стране проведено 3 620 сельхоз ярмарок;
- утверждены правила установления минимальных оптовых цен (МОЦ);
- в рамках контроля 15% торговой надбавки на СЗПТ территориальными департаментами торговли (с момента передачи функции контроля, приказ вступил в силу 5 марта 2023 года) проводится проверка торговых объектов;
- для повышения эффективности влияния государственного регулирования цен на СЗПТ заключаются меморандумы о непревышении 15% торговой надбавки с торговыми объектами и производителями;
- продолжается работа по непродуктивным посредникам на местах.


Источник: inform.kz
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