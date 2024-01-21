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Легковушка попала под тепловоз в Караганде: есть погибшие

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Легковушка попала под тепловоз в Караганде: есть погибшие
Кадр из видео
Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с тепловозом в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На регулируемом железнодорожном переезде столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и тепловоз. По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, 31-летний водитель авто двигался по Саранскому шоссе со стороны шахты имени Костенко и пытался проскочить через закрытый шлагбаумом переезд.

"Водитель объехал закрытый шлагбаум, выехал на пересекающий ЖД путь, по которому двигался тепловоз. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение. По факту начато досудебное расследование. Изъяты записи камер видеонаблюдения с тепловоза. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ведомстве.


Напомним, 19 января в Акмолинской области легковушка столкнулась с электровозом. По данным полиции, ДТП спровоцировал 35-летний водитель автомобиля Lexus RX 300 с российским учетом. Он выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с электровозом. В результате ДТП водитель получил множественные переломы, а его 32-летний пассажир скончался на месте. Подробности происшествия выясняет полиция.


Источник: Tengrinews.kz
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