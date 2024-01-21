Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.04 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сто лет назад не стало Ленина, а сегодня Ленинского

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Сто лет назад не стало Ленина, а сегодня Ленинского
Фото: Orda.kz
В день 100-летия со дня смерти Владимира Ленина наш корреспондент побывал в последнем населенном пункте в Казахстане, который носит имя «вождя мирового пролетариата». Именно 21 января стал последним днём Ленинского. Теперь это официально поселок Атамекен. Что о переименовании и круглой дате думают местные жители, читайте в репортаже Orda.kz

Сегодня вступило в силу постановление о переименовании населенного пункта, и госорган, отвечающий за благоустройство примется за работу. Теперь «Ленинский» будет фигурировать в архивных справках, биографиях, воспоминаниях и разговорах.

Местные говорят, что понимали неактуальность названия, и что поселок сейчас ассоциируют больше с родившимся здесь исполнителем Скриптонитом (Адилем Жалеловым). Но, как со всем привычным, расставаться было нелегко — имя вождя поселок носил с 1965 года . Вопрос не один год был камнем преткновения, и на сельских сходах велись горячие споры, в том числе, о целесообразности переименования.

Для окончательного голосования на общем собрании определили два варианта — имя деятеля Казангапа Сатыбалдыулы и Атамекен. Дебаты были жаркие, ораторы выступали от души. На них приезжали даже те, кто переехал в другие регионы и города.

«В апреле прошлого года с названием мы определись и рады, тому, как демократично это произошло. К тому времени стало очевидно, что дальше тянуть нет смысла. Различные варианты предложили местные жители. В том числе, одна из инициативных групп вынесла на обсуждение название Атамекен. Оно емкое, звучное, понятное всем многочисленным этносам, проживающим здесь. На всякий случай в зале находились сотрудники полиции, но все завершилось словесными баталиями», — вспоминают участники этих событий


На прохождение нового названия через бюрократические процедуры ушел почти год. Сегодня люди хотят, чтобы и сама жизнь в населенном пункте изменилась в лучшую сторону. Поселок является частью города Павлодара, его сельской зоной, где проживают более 10 тысяч человек.

Руководитель Центра помощи и реабилитации «Камкор» для инвалидов и нуждающихся Салтанат Сарсенбаева живет в поселке всю жизнь, однако скучать по старому названию не будет

«Мы, поколение 50-ых помним, кто такой Владимир Ильич Ленин, ходили под красными флагами, звуки барабана и горна. Но мои внуки-школьники уже не знают этой личности. Жители нашего поселка правильно решили, что это название из советского времени тоже должно уйти в прошлое. Так символично сложилось, что в день ухода из жизни когда-то уважаемого Ленина, официально состоялось и переименование поселка», - рассказывает общественница.


По словам Сарсенбаевой, в большом населенном пункте не хватает рабочих мест. Здесь одно крупное мясоперерабатывающее предприятие, где трудятся порядка 700 местных жителей. Нет других производств, а также средних специальных, филиалов высших учебных заведений.

«Большая часть жителей едет в город, на учебу за 12 км. Местный городской маршрут один, в час пик он переполнен. Хорошо, если есть свой автомобиль или деньги на такси. Вот на что хотелось бы обратить внимание»

Жители поселка, родившиеся в 90-е годы о вожде пролетариата, в честь которого назван поселок тоже слышали.

«Я понимаю, что время другое, да и личность этого человека давно потеряла значение. Но мне близко само звучание, так как я родился в поселке Ленинском, здесь живут мои родители. Привык, и не хочется что-то менять», — говорит Дмитрий Бережной.


Другой житель, представившийся Андреем, говорит, что воспринимает происходящее, как должное. Сменилась эпоха, а с ней герои и названия.

«Надо идти в ногу со временем. И не только вывесками это показывать. Хотелось бы больше цивилизации. Воду нам провели, освещение, что хорошо. Но мы все топим дома печками, используем уголь. А хотелось бы газ. Еще мечтаем о больнице, так как у нас только амбулатория, где участковые терапевты. Узких специалистов нет. Ногу подвернешь или перевязка нужна — придется ехать в травмпункт в город. Прием узкие специалисты осуществляют тожев городской поликлинике. Проще дома отлежаться», - поделился Андрей.


Люди подчеркивают, что в поселке проживают людей больше, чем в ином райцентре. Конечно, есть три школы, детские сады, клуб. Но этого мало. Молодежи не только негде продолжать учебу, но и проводить досуг.

«И я приехала 30 лет назад из Целинограда, который стал нашей столицей и теперь зовется Астаной. Октябренком была, пионеркой была. Я за переименование. Пусть некоторые говорят, что это требует затрат, но ведь на другие мероприятия уходит куда больше миллионов. Мы, наверное, еще будем в разговорах употреблять слово "Ленинский". А для детей, будущего поколения это Атамекен — родной дом, родина», - говорит Кымбат Серикжанова.


Большинство собеседников считают, что помимо названия в поселке должно поменяться настроение. А для этого нужны перспективы. Вместо светлого коммунистического будущего, которого под лозунгами Ленина достичь не удалось.


Источник: orda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика