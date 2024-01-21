Сто лет назад не стало Ленина, а сегодня Ленинского

«В апреле прошлого года с названием мы определись и рады, тому, как демократично это произошло. К тому времени стало очевидно, что дальше тянуть нет смысла. Различные варианты предложили местные жители. В том числе, одна из инициативных групп вынесла на обсуждение название Атамекен. Оно емкое, звучное, понятное всем многочисленным этносам, проживающим здесь. На всякий случай в зале находились сотрудники полиции, но все завершилось словесными баталиями», — вспоминают участники этих событий

«Мы, поколение 50-ых помним, кто такой Владимир Ильич Ленин, ходили под красными флагами, звуки барабана и горна. Но мои внуки-школьники уже не знают этой личности. Жители нашего поселка правильно решили, что это название из советского времени тоже должно уйти в прошлое. Так символично сложилось, что в день ухода из жизни когда-то уважаемого Ленина, официально состоялось и переименование поселка», - рассказывает общественница.

«Я понимаю, что время другое, да и личность этого человека давно потеряла значение. Но мне близко само звучание, так как я родился в поселке Ленинском, здесь живут мои родители. Привык, и не хочется что-то менять», — говорит Дмитрий Бережной.

«Надо идти в ногу со временем. И не только вывесками это показывать. Хотелось бы больше цивилизации. Воду нам провели, освещение, что хорошо. Но мы все топим дома печками, используем уголь. А хотелось бы газ. Еще мечтаем о больнице, так как у нас только амбулатория, где участковые терапевты. Узких специалистов нет. Ногу подвернешь или перевязка нужна — придется ехать в травмпункт в город. Прием узкие специалисты осуществляют тожев городской поликлинике. Проще дома отлежаться», - поделился Андрей.

«И я приехала 30 лет назад из Целинограда, который стал нашей столицей и теперь зовется Астаной. Октябренком была, пионеркой была. Я за переименование. Пусть некоторые говорят, что это требует затрат, но ведь на другие мероприятия уходит куда больше миллионов. Мы, наверное, еще будем в разговорах употреблять слово "Ленинский". А для детей, будущего поколения это Атамекен — родной дом, родина», - говорит Кымбат Серикжанова.

В день 100-летия со дня смерти Владимира Ленина наш корреспондент побывал в последнем населенном пункте в Казахстане, который носит имя «вождя мирового пролетариата». Именно 21 января стал последним днём Ленинского. Теперь это официально поселок Атамекен. Что о переименовании и круглой дате думают местные жители, читайте в репортаже Orda.kzСегодня вступило в силу постановление о переименовании населенного пункта, и госорган, отвечающий за благоустройство примется за работу. Теперь «Ленинский» будет фигурировать в архивных справках, биографиях, воспоминаниях и разговорах.Местные говорят, что понимали неактуальность названия, и что поселок сейчас ассоциируют больше с родившимся здесь исполнителем Скриптонитом (Адилем Жалеловым). Но, как со всем привычным, расставаться было нелегко — имя вождя поселок носил с 1965 года . Вопрос не один год был камнем преткновения, и на сельских сходах велись горячие споры, в том числе, о целесообразности переименования.Для окончательного голосования на общем собрании определили два варианта — имя деятеля Казангапа Сатыбалдыулы и Атамекен. Дебаты были жаркие, ораторы выступали от души. На них приезжали даже те, кто переехал в другие регионы и города.На прохождение нового названия через бюрократические процедуры ушел почти год. Сегодня люди хотят, чтобы и сама жизнь в населенном пункте изменилась в лучшую сторону. Поселок является частью города Павлодара, его сельской зоной, где проживают более 10 тысяч человек.Руководитель Центра помощи и реабилитации «Камкор» для инвалидов и нуждающихся Салтанат Сарсенбаева живет в поселке всю жизнь, однако скучать по старому названию не будетПо словам Сарсенбаевой, в большом населенном пункте не хватает рабочих мест. Здесь одно крупное мясоперерабатывающее предприятие, где трудятся порядка 700 местных жителей. Нет других производств, а также средних специальных, филиалов высших учебных заведений.«Большая часть жителей едет в город, на учебу за 12 км. Местный городской маршрут один, в час пик он переполнен. Хорошо, если есть свой автомобиль или деньги на такси. Вот на что хотелось бы обратить внимание»Жители поселка, родившиеся в 90-е годы о вожде пролетариата, в честь которого назван поселок тоже слышали.Другой житель, представившийся Андреем, говорит, что воспринимает происходящее, как должное. Сменилась эпоха, а с ней герои и названия.Люди подчеркивают, что в поселке проживают людей больше, чем в ином райцентре. Конечно, есть три школы, детские сады, клуб. Но этого мало. Молодежи не только негде продолжать учебу, но и проводить досуг.Большинство собеседников считают, что помимо названия в поселке должно поменяться настроение. А для этого нужны перспективы. Вместо светлого коммунистического будущего, которого под лозунгами Ленина достичь не удалось.