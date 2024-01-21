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Казахстанцы, обучавшиеся за рубежом, теперь смогут легализовать свои дипломы онлайн

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Казахстанцы, обучавшиеся за рубежом, теперь смогут легализовать свои дипломы онлайн
Фото из открытых источников
Казахстанцы, получившие образование за рубежом, смогут подать документы об образовании на государственную услугу "Признание документов образовании" онлайн, сообщает Zakon.kz.

По ифнормации министерства науки и высшего образования, услугу оказывает "Национальный центр развития высшего образования".

"Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz и выбрать вкладку "Образование". В разделе "Высшее" или "Послевузовское образование" выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн", – говорится в сообщении.


После чего ввести основные сведения о владельце документа услуги "Признание документов об образовании", "Дубликат удостоверения о признании документов об образовании", прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью ЭЦП.


"Результатом оказания государственной услуги будут являться удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме или мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги", – отмечается в пресс-релизе.


Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны новые правила получения образовательного кредита. О порядке присуждения образовательного кредита можно прочитать тут.


Источник: zakon.kz
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