Казахстанцы, обучавшиеся за рубежом, теперь смогут легализовать свои дипломы онлайн

"Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz и выбрать вкладку "Образование". В разделе "Высшее" или "Послевузовское образование" выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн", – говорится в сообщении.

После чего ввести основные сведения о владельце документа услуги "Признание документов об образовании", "Дубликат удостоверения о признании документов об образовании", прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью ЭЦП.

"Результатом оказания государственной услуги будут являться удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме или мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги", – отмечается в пресс-релизе.

Казахстанцы, получившие образование за рубежом, смогут подать документы об образовании на государственную услугу "Признание документов образовании" онлайн, сообщает Zakon.kz.По ифнормации министерства науки и высшего образования, услугу оказывает "Национальный центр развития высшего образования".Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны новые правила получения образовательного кредита. О порядке присуждения образовательного кредита можно прочитать тут.