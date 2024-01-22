Поезд переехал железнодорожников в Казахстане

"Близ участка Шыганак - Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование", - сообщили в КТЖ.

Страшное ДТП на железнодорожных путях произошло в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ), несчастный случай произошел на перегоне Жидели - Берлик 21 января в 07:27.Компания приносит искренние соболезнования семьям работников и окажет им необходимую помощь.В департаменте на транспорте сообщили, что по факту смерти работников ж/д путей в линейном отделе полиции на станции Шу начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Проводятся необходимые следственные действия.