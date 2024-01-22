Поправки будут приняты в ближайшее время - Токаев об ужесточении наказания за бытовое насилие

"Как вы знаете, я уже высказывался о том, что поддерживаю ужесточение ответственности за подобные преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время. Министерству внутренних дел нужно заблаговременно подготовить сотрудников к переходу на новый формат работы. Следует учесть все проблемы, имевшиеся ранее в правоприменительной практике. Кроме того, остро нуждается в обновлении система защиты прав несовершеннолетних. К этой работе правительству надо подойти обстоятельно, привлечь к ней институты гражданского общества и экспертов", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



"Важно выстраивать эффективные каналы обратной связи, предлагать людям взаимовыгодные формы сотрудничества. Уверен, опора на инициативных и неравнодушных граждан позволит обеспечить на деле соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям", - заявил Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

Фото пресс-службы Акорды

Глава государства провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел. Президент Токаев высказался об ужесточении ответственности за бытовое насилие и сообщил, что поправки в Уголовный кодекс будут приняты в ближайшее время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.По словам Президента Казахстана, превентивная работа здесь играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.Он полагает, что необходимо реализовать на практике ключевые принципы сервисной модели полиции. Это, в первую очередь, умение слышать запросы общества и оперативно реагировать на них.Напомним, ранее депутат Сената Жанна Асанова заявила, что в 2023 году поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей. 69 женщин и 7 детей погибло в 2023 году в результате семейно-бытового насилия.