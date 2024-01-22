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"Разовая выплата 50 тысяч тенге". Пенсионеров предупредили о новой рассылке

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:35
"Разовая выплата 50 тысяч тенге". Пенсионеров предупредили о новой рассылке
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали появившуюся информацию о выплате материальной помощи пенсионерам, чья пенсия не превышает 140 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что государством не назначались какие-либо разовые выплаты пенсионерам. В министерстве отметили, что в мессенджерах и соцсетях распространяется информация, в которой говорится о выплате 50 тысяч тенге лицам, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге. Данная информация не соответствует действительности, подчеркнули в Министерстве труда и соцзащиты населения.

"Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2. Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414". Просим граждан доверять информации только из официальных источников", - сообщается на сайте ведомства.


В министерстве также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.


Источник: Тengrinews.kz
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