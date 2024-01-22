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Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны
Фото: Zakon.kz
Глава государства принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал доклад об основных итогах развития Казахстана за 2023 год и реализации реформ в социально-экономической сфере.

Так, рост экономики страны составил 5,1%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7% до 39,5 млрд долларов, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено 19,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Количество занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 14% (на 500 тыс. человек) до 4,3 млн человек. Благодаря совместным мерам правительства, Национального банка и акимов регионов уровень инфляции удалось снизить в 2 раза до 9,8%.

Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил 126 млрд долларов, положительное сальдо торгового баланса превысило 16 млрд долларов.

Глава государства был проинформирован о том, что все социальные обязательства выполняются правительством своевременно и в полном объеме.

В прошлом году солидарная пенсия была проиндексирована на 10,5%, с начала текущего года – еще на 9%. Пособия для лиц с инвалидностью и по потере кормильца увеличены на 23%. В целом соцподдержкой охвачено 4,5 млн казахстанцев, на это выделено 4,6 трлн тенге.

На сегодня продолжается реализация Единого пула инвестиционных проектов.

По итогам прошлого года было запущено 298 проектов на 1,8 трлн тенге. В 2024 году планируется реализация еще 326 проектов на 3,8 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 180 проектов на 1,2 трлн тенге с созданием 15 тысяч новых рабочих мест.

Премьер-министр рассказал о мерах по развитию сферы предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, о проведении реформ в энергетической и строительной отраслях, а также о внедрении новых подходов в агропромышленном комплексе.

Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны


Кроме того, президенту были представлены меры по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышению качества и надежности оказываемых населению услуг. Наряду с этим он был проинформирован о ходе реализации проекта "Нацфонд – детям", внедрении единой накопительной системы "Келешек", развитии сфер здравоохранения и туризма.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.


Источник: Zakon.kz
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