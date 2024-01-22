Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны

Глава государства принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.По информации Акорды, президент заслушал доклад об основных итогах развития Казахстана за 2023 год и реализации реформ в социально-экономической сфере.Так, рост экономики страны составил 5,1%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7% до 39,5 млрд долларов, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено 19,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Количество занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 14% (на 500 тыс. человек) до 4,3 млн человек. Благодаря совместным мерам правительства, Национального банка и акимов регионов уровень инфляции удалось снизить в 2 раза до 9,8%.Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил 126 млрд долларов, положительное сальдо торгового баланса превысило 16 млрд долларов.В прошлом году солидарная пенсия была проиндексирована на 10,5%, с начала текущего года – еще на 9%. Пособия для лиц с инвалидностью и по потере кормильца увеличены на 23%. В целом соцподдержкой охвачено 4,5 млн казахстанцев, на это выделено 4,6 трлн тенге.По итогам прошлого года было запущено 298 проектов на 1,8 трлн тенге. В 2024 году планируется реализация еще 326 проектов на 3,8 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 180 проектов на 1,2 трлн тенге с созданием 15 тысяч новых рабочих мест.Премьер-министр рассказал о мерах по развитию сферы предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, о проведении реформ в энергетической и строительной отраслях, а также о внедрении новых подходов в агропромышленном комплексе.Кроме того, президенту были представлены меры по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышению качества и надежности оказываемых населению услуг. Наряду с этим он был проинформирован о ходе реализации проекта "Нацфонд – детям", внедрении единой накопительной системы "Келешек", развитии сфер здравоохранения и туризма.По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.