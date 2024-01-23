Сильное землетрясение произошло в Алматы

Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, - сообщили в ДЧС города.

Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Глубина 65 км.

- Просим вас соблюдать спокойствие, в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения, - сказал спасатель.

Во вторник, в начале первого ночи, алматинцы ощутили сильные подземные толчки, передает Liter.kz.Люди покинули квартиры и дома и не спешат возвращаться в жилища.Пользователи соцсетей пишут, что подземные толчки ощущались в Астане, Таразе, Талдыкоргане и других городах.Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 23 января в 00 час 09 мин 02 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на граница Казахстана и Кыргызстана.В Алматы ощущались подземные толчки в пять баллов, в Шымкенте – два балла.К алматинцам обратился представитель МЧС, он призвал горожан выйти на улицу «до особого распоряжения». По его словам, сведений о разрушениях и жертвах не поступало.Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» и сообщениям в соцсетях, в западной части города наблюдаются пробки. Многие жители, очевидно, решили выехать из города.