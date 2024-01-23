Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Января
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.61 KZT
  • €1 = 488.76 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сильное землетрясение произошло в Алматы

Просмотров:777 Опубликовано: Сегодня, 00:03
Сильное землетрясение произошло в Алматы
фото: соцсети
Во вторник, в начале первого ночи, алматинцы ощутили сильные подземные толчки, передает Liter.kz.

Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, - сообщили в ДЧС города.


Люди покинули квартиры и дома и не спешат возвращаться в жилища.

Пользователи соцсетей пишут, что подземные толчки ощущались в Астане, Таразе, Талдыкоргане и других городах.

Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 23 января в 00 час 09 мин 02 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на граница Казахстана и Кыргызстана.

Сильное землетрясение произошло в Алматы


Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Глубина 65 км.


В Алматы ощущались подземные толчки в пять баллов, в Шымкенте – два балла.

К алматинцам обратился представитель МЧС, он призвал горожан выйти на улицу «до особого распоряжения». По его словам, сведений о разрушениях и жертвах не поступало.



- Просим вас соблюдать спокойствие, в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения, - сказал спасатель.


Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» и сообщениям в соцсетях, в западной части города наблюдаются пробки. Многие жители, очевидно, решили выехать из города.




Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика