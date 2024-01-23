Сильное землетрясение произошло в Алматы

Во вторник, в начале первого ночи, алматинцы ощутили сильные подземные толчки, передает Liter.kz.
Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, - сообщили в ДЧС города.
Люди покинули квартиры и дома и не спешат возвращаться в жилища.
Пользователи соцсетей пишут, что подземные толчки ощущались в Астане, Таразе, Талдыкоргане и других городах.
Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 23 января в 00 час 09 мин 02 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на граница Казахстана и Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Глубина 65 км.
В Алматы ощущались подземные толчки в пять баллов, в Шымкенте – два балла.
К алматинцам обратился представитель МЧС, он призвал горожан выйти на улицу «до особого распоряжения». По его словам, сведений о разрушениях и жертвах не поступало.
- Просим вас соблюдать спокойствие, в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения, - сказал спасатель.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» и сообщениям в соцсетях, в западной части города наблюдаются пробки. Многие жители, очевидно, решили выехать из города.
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