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Огромные пробки, цены на такси взлетели: что происходит в Алматы из-за землетрясения

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 00:40
Огромные пробки, цены на такси взлетели: что происходит в Алматы из-за землетрясения
Фото: zakon.kz
На дорогах Алматы сейчас наблюдаются заторы, также возле автозаправок скопилось большое количество автомашин, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, общественный порядок в городе не нарушен.

"Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе. Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции", – говорится в сообщении.


Также отмечается, что с целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика.

Полиция Алматы призывает граждан, покидая свои квартиры и дома, запирать двери.

Тем временем, на заправках и автодорогах скопилось большое количество автомашин.

Вместе с тем, в социальных сетях сообщается, что таксисты подняли цены от 10 до 20 тысяч тенге за одну поездку.


По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.


Источник: zakon.kz
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