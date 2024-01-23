Огромные пробки, цены на такси взлетели: что происходит в Алматы из-за землетрясения

"Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе. Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в социальных сетях сообщается, что таксисты подняли цены от 10 до 20 тысяч тенге за одну поездку.

На дорогах Алматы сейчас наблюдаются заторы, также возле автозаправок скопилось большое количество автомашин, сообщает Zakon.kz.По информации полиции, общественный порядок в городе не нарушен.Также отмечается, что с целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика.Полиция Алматы призывает граждан, покидая свои квартиры и дома, запирать двери.Тем временем, на заправках и автодорогах скопилось большое количество автомашин.По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.