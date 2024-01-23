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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 00:01
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Фото из открытых источников
Причина – планово-профилактические работы за первый квартал 2024 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу национального оператора Казтелерадио.

«АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей», - говорится в официальном сообщении.


В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03:00-17:00 (времени г. Астана)


Приносим извинения за временные неудобства.


Источник: newtimes.kz
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