Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

«АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей», - говорится в официальном сообщении.

В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03:00-17:00 (времени г. Астана)

Причина – планово-профилактические работы за первый квартал 2024 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу национального оператора Казтелерадио.Приносим извинения за временные неудобства.