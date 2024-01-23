Появились сведения о пострадавших в результате землетрясения в Алматы

"Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2-го и 3-го этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован. Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

"Энергетический класс землетрясения - 15.1. Магнитуда MPV - 6.7. Координаты эпицентра - 41.22 ° с.ш. 78.65 ° в.д. Глубина - 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов, Шымкент - 2 балла", - проинформировали в МЧС страны.

"На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В режиме видео-конференц-связи организованы заслушивания регионов с выработкой соответствующих указаний, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации", - информирует МЧС.

К 3 часам утра стало известно о восьми пострадавших в результате землетрясения в Алматы. Все они получили травмы, либо выбегая из дома, либо выпрыгивая из окон. Всех доставили в больницы города, передает Tengrinews.kz.23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в Алматы - 2 балла и в 01:36 - без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.Подземные толчки ощутили жители ряда регионов Центральной Азии, особенно в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.Змелтерясение также ощущалось в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и в области Жетысу.Аналогичные штабы развернуты на территориальном уровне. Там организованы горячие линии с привлечением психологов МЧС, территориальных подразделений и Центра медицины катастроф.По информации дежурных служб МЧС Республики Кыргызстан и Республики Узбекистан, в этих республиках также были зарегистрированы землетрясения.В Кыргызстане, по информации Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана, землетрясение зарегистрировано в 00:09: в Бишкеке – 4-5 баллов, в Иссыкской и Нарынской областях - 4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.В Узбекистане, по информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Республики Узбекистан, землетрясение зарегистрировано в 23:08 22 января: в Ташкенте - 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской обалстях - 3−4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.