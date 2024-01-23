Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Января
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.61 KZT
  • €1 = 488.76 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Появились сведения о пострадавших в результате землетрясения в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Появились сведения о пострадавших в результате землетрясения в Алматы

Фото Tengrinews.kz
К 3 часам утра стало известно о восьми пострадавших в результате землетрясения в Алматы. Все они получили травмы, либо выбегая из дома, либо выпрыгивая из окон. Всех доставили в больницы города, передает Tengrinews.kz.

"Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2-го и 3-го этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован. Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.


23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в Алматы - 2 балла и в 01:36 - без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Подземные толчки ощутили жители ряда регионов Центральной Азии, особенно в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

"Энергетический класс землетрясения - 15.1. Магнитуда MPV - 6.7. Координаты эпицентра - 41.22 ° с.ш. 78.65 ° в.д. Глубина - 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов, Шымкент - 2 балла", - проинформировали в МЧС страны.


Змелтерясение также ощущалось в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и в области Жетысу.

"На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В режиме видео-конференц-связи организованы заслушивания регионов с выработкой соответствующих указаний, направленных на стабилизацию сложившейся ситуации", - информирует МЧС.


Аналогичные штабы развернуты на территориальном уровне. Там организованы горячие линии с привлечением психологов МЧС, территориальных подразделений и Центра медицины катастроф.

По информации дежурных служб МЧС Республики Кыргызстан и Республики Узбекистан, в этих республиках также были зарегистрированы землетрясения.

В Кыргызстане, по информации Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана, землетрясение зарегистрировано в 00:09: в Бишкеке – 4-5 баллов, в Иссыкской и Нарынской областях - 4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Узбекистане, по информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Республики Узбекистан, землетрясение зарегистрировано в 23:08 22 января: в Ташкенте - 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской обалстях - 3−4 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика