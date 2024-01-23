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Сейсмологи оценили опасность ночного землетрясения в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:56
Сейсмологи оценили опасность ночного землетрясения в Алматы
Кадр из видео
Директор института сейсмологии оценил опасность ночного землетрясения в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев в ходе брифинга оценил потенциальную опасность землетрясений, происходящих в соседних странах.

"Территория обширная. Эпицентр находился именно намного ближе к поверхности земли, оно получило широкое распространение на по пограничной территории находился. Учитывая географическую близость 265 километров, поэтому данное сейсмическое событие ощутили жители нашего города. Учитывая пять баллов, зафиксированных, никакой опасности для инфраструктуры города такое землетрясение не представляет", - заявил Даулет Сарсенбаев.


Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Примерно через 49 минут алматинцы ощутили новый подземный толчок. Но он был слабее.

По оценке сейсмологов оно произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 баллов, ощущаемость в Алматы - 5 баллов.

По данным горздрава в Алматы пострадало 8 человек - все они получили травмы, либо выбегая из дома, либо выпрыгивая из окон.

По оценке комиссии Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70 процентов ильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью 7 баллов и более не ожидается.


Источник: Тengrinews.kz
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