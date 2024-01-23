Землетрясение в Алматы: число пострадавших выросло до 44

"На сегодняшнее утро начиная с часа ночи в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей.



С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Число пострадавших от землетрясения в Алматы выросло до 44, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.Ранее в горздраве Алматы сообщали о 8 пострадавших, все они получили травмы, либо выбегая из дома, либо выпрыгивая из окон.Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Примерно через 49 минут алматинцы ощутили новый подземный толчок. Но он был слабее.По оценке сейсмологов, оно произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.