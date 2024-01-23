Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Января
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.61 KZT
  • €1 = 488.76 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Землетрясение в Алматы: число пострадавших выросло до 44

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Землетрясение в Алматы: число пострадавших выросло до 44
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Число пострадавших от землетрясения в Алматы выросло до 44, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

"На сегодняшнее утро начиная с часа ночи в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей.

С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.


Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее в горздраве Алматы сообщали о 8 пострадавших, все они получили травмы, либо выбегая из дома, либо выпрыгивая из окон.

Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Примерно через 49 минут алматинцы ощутили новый подземный толчок. Но он был слабее.

По оценке сейсмологов, оно произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика