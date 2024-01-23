Глава МЧС попросил казахстанцев не паниковать

"По состоянию на 07:00 час сегодняшнего дня зарегистрировано три сейсмических события (в 00:09 часов, 00:42 и 01:36 часов) с максимальной ощутимостью в Алматы - 5, Шымкенте - 2, Жамбылская область 2-3 и область Жетісу - 4 балла", - сообщил министр на заседании правительства.

"Силы и средства государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений и система оповещения населения находится в готовности к реагированию. В городе Алматы сегодня ночью были задействованы пункты приема пострадавшего населения. Они имеются во всех регионах", - заявил Шарипханов.

"Согласно проведенному заседанию сейсмопрогнозной комиссии, на территории города Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В настоящее время в регионах проводятся комиссионные обследования возможных разрушений зданий и сооружений, в том числе защитных гидротехнических объектов", - пояснил он.



"Прошу жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам. Департаментами по ЧС фиксируются все сообщения граждан и незамедлительно осуществляются выезда. Одновременно среди населения проводится широкая агитационно-разъяснительная работа по действиям при землетрясениях. Силы и средства неподверженных регионов также приведены в готовность к переброске в зону возможной чрезвычайной ситуации", - заключил Шарипханов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов попросил казахстанцев не паниковать, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил министр, 23 января в 00:09 по данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах на юго-востоке от Алматы на границе Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики.По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет. Под председательством министра в МЧС был развернут республиканский оперативный штаб.По словам министра, данные о ближайших пунктах размещены на платформе 2ГИС и информационных QR-табличках в подъездах многоквартирных жилых домов.Министр обратился к казахстанцам.Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Примерно через 49 минут алматинцы ощутили новый подземный толчок. Но он был слабее.По оценке сейсмологов, оно произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.По данным горздрава, люди в Алматы получили травмы, либо выбегая из дома, либо выпрыгивая из окон.По оценке комиссии Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70 процентов сильных землетрясений магнитудой 5,6 и интенсивностью 7 и более баллов не ожидается.