Землетрясение в Алматы: премьер сделал замечание чиновникам

"Как видим, все службы МЧС, акимат и другие государственные органы отреагировали на произошедшее. К счастью, погибших и серьезного ущерба нет, но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации, четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажей. Это связано с тем, что надо было своевременно включить систему оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения", - заявил премьер на заседании правительства.

"В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность", - отметил Смаилов.

На заседании правительства во вторник премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался о землетрясении в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как заявил глава правительства, необходимо четко информировать граждан о последовательности действий в подобных ситуациях.В частности, акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами поручено откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.Министерству здравоохранения и акимату Алматы дано поручение принять необходимые меры для лечения пострадавших, а службам МЧС - держать ситуацию на постоянном контроле.Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Примерно через 49 минут алматинцы ощутили новый подземный толчок. Но он был слабее.По оценке сейсмологов, оно произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.