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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

О создании первого противоракового препарата в Казахстане заявил министр

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 12:22
О создании первого противоракового препарата в Казахстане заявил министр
Кадр из видео
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о создании первого противоракового препарата в Казахстане. И даже продемонстрировал его журналистам на брифинге в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наш знаменитый биотехнолог Дос Сарбасов вернулся в Казахстан, он работал в лаборатории Андерсона Техасского университета. Уже несколько лет он руководит национальной лабораторией Назарбаев Университета. В данный момент биотехнолог занимается разработкой новых препаратов против онкологии", - заявил Нурбек.


По словам чиновника, сегодня в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии с помощью казахстанского препарата лечатся 15 человек.

"Мы сразу сэкономили 4-5 лет и перешли к третьему этапу, скоро выйдет наш противоонкологический препарат", - добавил министр.




Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 12:59
Это наверное как бактериологическое оружие в Ираке искали пиндосы в пробирке он есть а в реальности нет, кто в это поверит особенно глядя на состояние нашей науки. Как вакцина от COVID до сих пор не приятая экспертами ВОЗ.
 
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Gor (Посетители) Сегодня, 12:36
скоро выйдет наш противоонкологический препарат

Это наверно из той же серии ,что и планшеты.
 
 

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