О создании первого противоракового препарата в Казахстане заявил министр

"Наш знаменитый биотехнолог Дос Сарбасов вернулся в Казахстан, он работал в лаборатории Андерсона Техасского университета. Уже несколько лет он руководит национальной лабораторией Назарбаев Университета. В данный момент биотехнолог занимается разработкой новых препаратов против онкологии", - заявил Нурбек.

"Мы сразу сэкономили 4-5 лет и перешли к третьему этапу, скоро выйдет наш противоонкологический препарат", - добавил министр.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о создании первого противоракового препарата в Казахстане. И даже продемонстрировал его журналистам на брифинге в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам чиновника, сегодня в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии с помощью казахстанского препарата лечатся 15 человек.