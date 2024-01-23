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Сколько топлива раскупили за ночь на заправках Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Сколько топлива раскупили за ночь на заправках Алматы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Шокан Алхабаев
В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Люди в спешке пытались покинуть дома. На выездах из города образовались пробки, а на АЗС - очереди. Сколько топлива раскупили за ночь в южной столице - узнайте в материале Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запроc редакции Tengrinews.kz в управлении предпринимательства Алматы сообщили, что с 00:00 по 09:00 23 января было реализовано:

-дизельного топлива – 900 тонн (суточная потребность - 1 070 тонн);
-АИ-92 - 1 880 тонн (суточная потребность - 1 808 тонн);
-АИ-95 - 400 тонн (суточная потребность - 800 тонн).

Сколько топлива раскупили за ночь на заправках Алматы


Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Менее чем через час жители мегаполиса ощутили новые подземные толчки, более слабые.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.


Источник: Тengrinews.kz
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