Сколько топлива раскупили за ночь на заправках Алматы

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Люди в спешке пытались покинуть дома. На выездах из города образовались пробки, а на АЗС - очереди. Сколько топлива раскупили за ночь в южной столице - узнайте в материале Tengrinews.kz.В ответе на официальный запроc редакции Tengrinews.kz в управлении предпринимательства Алматы сообщили, что с 00:00 по 09:00 23 января было реализовано:-дизельного топлива – 900 тонн (суточная потребность - 1 070 тонн);-АИ-92 - 1 880 тонн (суточная потребность - 1 808 тонн);-АИ-95 - 400 тонн (суточная потребность - 800 тонн).Напомним, что в ночь на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Менее чем через час жители мегаполиса ощутили новые подземные толчки, более слабые.По информации сейсмологов, землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.