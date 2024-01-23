В Алматы вновь зарегистрировали землетрясение

"Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая... Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы – два балла", – говорится в сообщении.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", – следует из сообщения.

В Алматы сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (ТОО "ННЦСН и И") МЧС РК вновь зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.Очередное землетрясение в южной столице сейсмологи зарегистрировали 23 января 2024 года в 15 час. 07 мин. 09 сек. алматинского времени.По данным ТОО "ННЦСН и И":-энергетический класс землетрясения – 11,6;-магнитуда MPV – 4,9;-координаты эпицентра – 41.14° с.ш. 78.57° в.д.;-глубина – 5 км.Также сообщается, что казахстанские сейсмологи в 15 час. 23 мин. 19 сек. зарегистрировали землетрясение в 269 км на юго-восток от Алматы – на территории Китая.Как уточнили в ТОО "ННЦСН и И":-энергетический класс землетрясения – 11,3;-магнитуда MPV – 4,8;-координаты эпицентра – 41.12° с.ш. 78.59° в.д.;-глубина – 5 км.В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. В 10:01 того же дня в Алматы произошло еще одно землетрясение.По данным Минздрава РК, после сильного землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, люди пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа – "это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения".