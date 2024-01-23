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Почти 5 млрд тенге выделят институту сейсмологии в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Почти 5 млрд тенге выделят институту сейсмологии в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 23 января рассказал о том, сколько выделят средств институту сейсмологии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сейчас предварительно закладывают порядка 4-5 миллиардов тенге. Саясат Нурбек отметил, что сумма будет уточняться, после заседания научно-технической комиссии.

"С прошлого года у нас была отдельная программа, в этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующее оснащение, усиление кадрового потенциала", – рассказал он.

Также по договоренности с МЧС будут закладывать отдельное финансирование для поддержки этого института.

Сильные толчки почувствовали жители Алматы в ночь с 22 на 23 января 2024 года. Сейсмологи сообщили, что землетрясение в Алматы достигало пяти баллов, в Шымкенте толчки ощущались в два балла. Подземные колебания также ощутили жители Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях, а также в столице.


Источник: Zakon.kz
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