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В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:41
В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Нацгвардии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Polisia.kz.

Глава МВД довел до сотрудников приоритетные задачи, поставленные Президентом страны 22 января в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

В ходе заседания глава МВД подверг критике работу департаментов полиции области Абай, Павлодарской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Ержан Саденов напомнил о предстоящей аттестации и отметил, что в 2024 году МВД будет повышать качество кадров.

"У нас особая миссия – защищать и охранять. Закон и порядок, атмосфера нулевой терпимости, принцип неотвратимости наказания должны быть в приоритете. Поэтому поручаю организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции – максимальный охват улиц, дворов, усилить профилактическую работу в школах и вузах", – отметил глава МВД Казахстана.


Он также поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.

"В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД. По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов", - отмечается на сайте Polisia.kz.


Сообщается, что ранее Канат Нурмагамбетов занимал должность начальника департамента по борьбе с организованной преступностью.

"На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области. Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетысу", - отметили в МВД.


Напомним, ранее Глава государства поддержал предложение о внеочередной аттестации полицейских в Казахстане. В ходе расширенной коллегии МВД Президент подчеркнул, что в стране вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция.


Источник: Тengrinews.kz
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