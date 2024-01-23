Грудничок выпал из рук: появились новые подробности о пострадавших во время землетрясения в Алматы

"По состоянию на 17:00 23 января 2024 года за медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.

"Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести. Четверо детей получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.



"Касательно грудничков 6 и 7 месяцев. Один грудничок выпал из рук матери, другой – из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии", - сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.

67 человек обратились к медикам после сильного землетрясения в Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города.По данным ведомства, все пострадавшие во время землетрясения в Алматы получают полный объем необходимой медицинской помощи.Также отмечено, что трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи.Все травмы они получили дома при падении.Хирургические операции не проводились, лечение консервативное.В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение.Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла.