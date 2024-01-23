Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Января
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.55 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Грудничок выпал из рук: появились новые подробности о пострадавших во время землетрясения в Алматы

Просмотров:448 Опубликовано: Сегодня, 16:54
Грудничок выпал из рук: появились новые подробности о пострадавших во время землетрясения в Алматы
Фото: Zakon.kz
67 человек обратились к медикам после сильного землетрясения в Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города.

По данным ведомства, все пострадавшие во время землетрясения в Алматы получают полный объем необходимой медицинской помощи.

"По состоянию на 17:00 23 января 2024 года за медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.


Также отмечено, что трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи.

"Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести. Четверо детей получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.

Все травмы они получили дома при падении.

"Касательно грудничков 6 и 7 месяцев. Один грудничок выпал из рук матери, другой – из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии", - сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.


Хирургические операции не проводились, лечение консервативное.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение.

Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика