Полиция Алматы нашла авторов фейков про землетрясение

"Всего правопорядок в городе обеспечивали порядка 2,5 тыс. полицейских, в том числе 70 экипажей патрульной полиции, которые обеспечивали дорожную безопасность. Кроме того, были усилены следственно-оперативные группы. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Служба "102" Центра оперативного Управления работала в штанном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось", – констатировал Арыстангани Заппаров.



"Имело место быть распространение ложных сведений, которые минувшей ночью сеяли в обществе и социальных сетях необоснованную панику и страх. Оперативными подразделениями ДП Алматы установлены личности авторов фейков, принимаются меры по их привлечению к ответственности. Мы призываем граждан к информационной культуре и рекомендуем доверять лишь сведениям из официальных источников", – резюмировал Арыстангани Заппаров.

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров 23 января 2024 года сделал заявление по обстановке в южной столице после сильного землетрясения, сообщает Zakon.kz.По его словам, обстановка в Алматы стабильная и контролируемая. Личный состав служб и подразделений Департамента полиции был переведен на усиленный вариант несения службы.Вместе с тем, по словам главы полиции мегаполиса, приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений, благодаря чему фактов мародерства не зафиксировано.В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. В 10:01 того же дня в Алматы произошло еще одно землетрясение. Позднее сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение.По данным Управления общественного здравоохранения Алматы, после сильного землетрясения к медикам обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение.