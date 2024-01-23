Тройню после двойни родила астанчанка

Фото: Акушерский блок Городской многопрофильной больницы №2 г. Астаны

"Девушка родила на 34-й неделе беременности. Новорожденные около недели находятся в городской многопрофильной больнице №2. С малышами все в порядке, набирают в весе, находятся под присмотром врачей. Завтра все вместе выписываются домой", - отметили представители Ажар Кабитовой.

"Хочу поблагодарить медицинский персонал и врачей акушерского блока городской многопрофильной больницы №2 г. Астаны в особенности Ардану Айдарбековну и Венеру Усаиновну. Ваша забота, тепло и профессионализм создали атмосферу уверенности и безопасности в этот важный момент моей жизни. Спасибо за вашу работу и вклад в начало новой жизни!" - написала она.

18 января в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы №2 города Астаны родилась первая в Казахстане тройня в 2024 году. Счастливой мамой малышей стала жительница столицы Ажар Кабитова, 1998 года рождения, передает Tengri Life.Для Ажар это не первое погружение в мир материнства - у нее уже растет дочь 2020 года рождения и двойня, появившаяся на свет в 2022 году.На этот раз семейство пополнилось новыми членами - тремя малышами, которые родились с весом 3 000 грамм, 2 300 грамм и 2 500 грамм.Ажар выразила благодарность врачам и медперсоналу, не забывая о тех, кто был рядом в этот важный момент, и опубликовала пост на своей странице в Instagram.