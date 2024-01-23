Смагулов: Получившим Т1,1 млрд и не сообщившим о землетрясении ТОО владеет внук Назарбаева

«Ответ на ваш вопрос «Где деньги?» или привет из старого Казахстана. Компания-поставщик услуг по раннему оповещению о землетрясениях за Т1,1 млрд принадлежит Нурали Алиеву – внуку Нурсултана Назарбаева. Учредителем ТОО «TNS-INTEC» (достаточно успешной компании, получившей только за три года на госзакупках более Т5,5 млрд) является ТОО «Darmen Holding», которым владеют Куанышбек Жуманов и Greatex Capital Holding B.V. Жуманов, помимо этого, является директором частного благотворительного фонда «Жанарту», который и основал Нурали Алиев. Greatex Capital Holding B.V. возглавляет Темирлан Есенгазиев, который шесть лет руководил сетью отелей Алиева «Донателло», - сообщил Смагулов во вторник на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что в Алматы в 2023 году потратили Т1,1 млрд на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, которая в итоге не сработала.

Алматы. 23 января. КазТАГ – Компания, ответственная за раннее оповещение алматинцев о землетрясениях и получившая за свои услуги Т1,1 млрд, принадлежит Нурали Алиеву – внуку экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщил исполнительный директор общественного объединения (ОО) «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.Он отметил, что об этом еще полтора года назад писал сайт orda.kz.«Но сейчас мы видим, к чему приводит «Жанарту» от старого Казахстана. Свое обращение для проверки в «антикор» мы уже направили, о его результатах я напишу отдельно», - добавил Смагулов.Напомним, в ночь на 23 января в ДЧС сообщили, что жители Алматы почувствовали толчки силой 4 балла. Позднее стало известно, что на самом деле сила толчков в Алматы составила 5 баллов.Как сообщал КазТАГ, ДЧС Алматы указал эпицентром землетрясения Испанию и просит верить лишь официальным данным.В связи с землетрясением в Алматы запустили номера горячей линии.Власти Алматы в 00.20 в ночь на 23 января начали экстренное совещание оперативного штаба и заявили об отсутствии пострадавших, однако под утро стало известно, что пострадали восемь человек. Утром в минздраве сообщили, что число пострадавших при землетрясении в Алматы выросло до 44, а к вечеру стало известно уже почти о 70 пострадавших.По данным акимата, все точки сбора в Алматы открыты и работают.Также стало известно, что пять самолетов заходили на посадку во время толчков в Алматы, один из них улетел в Туркестан.По данным МЧС, землетрясение помимо Алматы ощутили в Астане и еще шести регионах.Утром 23 января в ДЧС заверили, что сильных землетрясений с вероятностью 70% в Алматы не ожидается.В Акорде утром 23 января сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев посетит Алматы 24-25 января.По данным МЧС, негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало.Премьер-министр Алихан Смаилов утром на заседании правительства поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений, и, говоря о пострадавших, выразил мнение, что «надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».В ДЧС сообщили, что опасности для инфраструктуры и агломерации в связи с землетрясением не было. Также стало известно, что дороги юга Казахстана проверили на предмет негативного воздействия землетрясения.