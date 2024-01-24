"В два часа ночи уже будет светать". Споры вокруг перехода на новое время не утихают в ВКО

Жители Усть-Каменогорска считают, что таким образом теряют целый световой час. Особенно зимой. И никак не могут понять, зачем это делать. Убеждать людей в нужности реформы в город прилетела целая делегация ученых.

"Вы приедьте сюда и посмотрите, когда встает солнце. В три, в четвертом часу у нас светло. По настоящему времени! Если вы сейчас переведете, у нас будет в два часа светло! Светать. А темнеть будет уже в четыре! В зимний период в четыре уже будет темно!" - возмущаются восточноказахстанцы.

"Ну как ребенку объяснить, что надо спать? Потому что на час перевели, а не потому, что солнце встало, и он хочет играть. И темнеть у нас будет вместо, извините, 7-6 часов, будет темнеть в 5-6 часов. У нас у всех, у многих, огороды, потому что жители тоже не очень богатые. То есть этот час на огороде ты теряешь. Свет ты включаешь на час раньше. То есть за электричество тоже надо будет больше платить.

"В первую очередь устькаменогорцы в Восточно-Казахстанской области многие думают, что они живут в своем часовом поясе. Но это не так. Мы, взрослые, не учитываем, что у детей есть свои отличительные особенности режима сна, отличающиеся от сна взрослых. Поэтому мы насильно пробуждаем детей раньше восхода солнца, против их природы. Это не может не сказаться в будущем на их здоровье", - заявил специалист по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев.

В Восточном Казахстане не утихают споры вокруг перехода на новое время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.Напомним, с 1 марта большинство казахстанцев должны будут перевести стрелки на час назад. Кроме жителей западных регионов.Жители Усть-Каменогорска считают, что новое время вредно для психики и накладно для кармана. Зимой будет раньше темнеть, а значит, придется тратиться на электричество. Жалуются и на то, что в огороде теперь придется проводить меньше времени.Но ученые настаивают на своем. Считают, что впервые приняли верное решение. Говорят: через годы, если сейчас не перевести стрелки часов, все обернется патологиями.