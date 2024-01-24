Новое землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

«Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 24 января в 7.35 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 250 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.



Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.43° с.ш. 78.78° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет», - говорится в сообщении в среду.

Вместе с тем, стало известно, что в Алматы в 2023 году потратили Т1,1 млрд на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, которая в итоге не сработала. Исполнительный директор общественного объединения (ОО) «Әділдік жолы» Дидар Смагулов сообщил, что компания, ответственная за раннее оповещение алматинцев о землетрясениях и получившая за свои услуги Т1,1 млрд, принадлежит Нурали Алиеву – внуку экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Алматы. 24 января. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 250 км от Алматы, сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ).Напомним, в ночь на 23 января в ДЧС сообщили, что жители Алматы почувствовали толчки силой 4 балла. Позднее стало известно, что на самом деле сила толчков в Алматы составила 5 баллов.Как сообщал КазТАГ, ДЧС Алматы указал эпицентром землетрясения Испанию и просит верить лишь официальным данным.В связи с землетрясением в Алматы запустили номера горячей линии.Власти Алматы в 00.20 в ночь на 23 января начали экстренное совещание оперативного штаба и заявили об отсутствии пострадавших, однако под утро стало известно, что пострадали восемь человек. Утром в минздраве сообщили, что число пострадавших при землетрясении в Алматы выросло до 44, а к вечеру стало известно уже почти о 70 пострадавших.По данным акимата, все точки сбора в Алматы открыты и работают.Также стало известно, что пять самолетов заходили на посадку во время толчков в Алматы, один из них улетел в Туркестан.По данным МЧС, землетрясение помимо Алматы ощутили в Астане и еще шести регионах.Утром 23 января в ДЧС заверили, что сильных землетрясений с вероятностью 70% в Алматы не ожидается.В Акорде утром 23 января сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев посетит Алматы 24-25 января.По данным МЧС, негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало.Премьер-министр Алихан Смаилов утром на заседании правительства поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений, и, говоря о пострадавших, выразил мнение, что «надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».В ДЧС сообщили, что опасности для инфраструктуры и агломерации в связи с землетрясением не было. Также стало известно, что дороги юга Казахстана проверили на предмет негативного воздействия землетрясения.