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Новое землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Новое землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Фото из открытых источников
Алматы. 24 января. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 250 км от Алматы, сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ).

«Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 24 января в 7.35 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 250 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.43° с.ш. 78.78° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет», - говорится в сообщении в среду.


Напомним, в ночь на 23 января в ДЧС сообщили, что жители Алматы почувствовали толчки силой 4 балла. Позднее стало известно, что на самом деле сила толчков в Алматы составила 5 баллов.

Как сообщал КазТАГ, ДЧС Алматы указал эпицентром землетрясения Испанию и просит верить лишь официальным данным.

В связи с землетрясением в Алматы запустили номера горячей линии.

Власти Алматы в 00.20 в ночь на 23 января начали экстренное совещание оперативного штаба и заявили об отсутствии пострадавших, однако под утро стало известно, что пострадали восемь человек. Утром в минздраве сообщили, что число пострадавших при землетрясении в Алматы выросло до 44, а к вечеру стало известно уже почти о 70 пострадавших.

По данным акимата, все точки сбора в Алматы открыты и работают.

Также стало известно, что пять самолетов заходили на посадку во время толчков в Алматы, один из них улетел в Туркестан.

По данным МЧС, землетрясение помимо Алматы ощутили в Астане и еще шести регионах.

Утром 23 января в ДЧС заверили, что сильных землетрясений с вероятностью 70% в Алматы не ожидается.

В Акорде утром 23 января сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев посетит Алматы 24-25 января.

По данным МЧС, негативного воздействия землетрясение на селезащитные сооружения не оказало.

Премьер-министр Алихан Смаилов утром на заседании правительства поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений, и, говоря о пострадавших, выразил мнение, что «надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения».

В ДЧС сообщили, что опасности для инфраструктуры и агломерации в связи с землетрясением не было. Также стало известно, что дороги юга Казахстана проверили на предмет негативного воздействия землетрясения.
Вместе с тем, стало известно, что в Алматы в 2023 году потратили Т1,1 млрд на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях, которая в итоге не сработала. Исполнительный директор общественного объединения (ОО) «Әділдік жолы» Дидар Смагулов сообщил, что компания, ответственная за раннее оповещение алматинцев о землетрясениях и получившая за свои услуги Т1,1 млрд, принадлежит Нурали Алиеву – внуку экс-президента Нурсултана Назарбаева.


Источник: kaztag.kz
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