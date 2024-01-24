Система реагирования за 1,1 млрд тенге никого не оповестит о землетрясении в Алматы еще около полугода

«Система принята в опытную эксплуатацию, по зарубежному опыту проходит период апробации и находится в тестовом режиме», — говорится в сообщении.

«Вчерашнее землетрясение в Алматы показало очевидные изъяны системы оповещения граждан… Гугл через андройды сообщил об этом алматинцам. Мы получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национального оператора. Кто должен в критической ситуации позаботиться о нас — Билл Гейтс, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения не так? Почему не срабатывают каналы связи?», — возмутился мажилисмен Сергей Пономарев.

«Они должны быть короткие, мгновенные и одновременно рассылаться пользователям. Во-вторых, сегодня широковещательные технологии рассылки есть, но они у нас пока не внедрены в промышленную эксплуатацию, а в пилоте только используются. Думаю, что над этой технологией нам тоже следует поработать», — подчеркнула она.

Автоматизированная система раннего оповещения (АСРО) о землетрясениях, на которую в Алматы потратили 1,1 млрд тенге, находится в тестовом режиме. Всего в городе построили 28 сейсмостанций АСРО.По данным ДЧС города, строительство сейсмостанций АСРО завершили в городе в конце прошлого года и сейчас система раннего оповещения находится в тестовом режиме, который ориентировочно продлится до конца первого полугодия 2024-го.В ДЧС отметили, что реализация проекта проходила поэтапно. В 2022 году построили 11 сейсмостанций, а в 2023-м еще 17.Сегодня на заседании мажилиса депутаты подняли вопрос о том, почему во время землетрясения не сработала автоматизированная система раннего оповещения в Алматы.В свою очередь депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что назрела необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений в случае ЧС.Накануне сообщалось, что в Алматы не сработали сирены и жителям не сообщили о землетрясении через sms-сообщения, хотя на создание автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях потратили 1,1 млрд тенге.По данным Telegram-канала Protenge, контракт на 1,1 млрд тенге ДЧС Алматы подписал еще в 2022 году. Договор исполнили и деньги выплатили в конце 2023 года.В документах сказано, что «система должна выдавать сигнал о приближении разрушительной сейсмической волны в Алматы в автоматическом режиме и заблаговременно оповещать населения с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города».Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Алматы почувствовали сильное землетрясение силой пять баллов. По данным сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК, эпицентр землетрясения находился в 264 км на юго-восток от города.Подземные толчки начались в 00:09, на глубине около 65 км. Эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.