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Универсальную виртуальную SIM-карту предлагают ввести в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Универсальную виртуальную SIM-карту предлагают ввести в Казахстане
фото: maple's photographs / Getty Images
В мажилисе начали рассматривать законопроект по вопросам связи и цифровизации. Одно из предложений – внедрение виртуального оператора связи и универсальной SIM-карты, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно законопроекту, виртуальный оператор сотовой связи – это оператор, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи.

Указано, что внедрение виртуального оператора сотовой связи позволит улучшить конкуренцию на рынке услуг связи.

Как сообщила депутат мажилиса Екатерина Смышляева, такие виртуальные операторы будут выпускать виртуальную универсальную SIM-карту, которая сможет подключиться к антенне любого оператора связи.

"Его универсальная SIM-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе. Такие универсальные "симки" с точки зрения технологий, они решат, конечно, вопросы вот в тех случаях, когда нужна нужно максимальное покрытие связью.


Безусловно, туристская отрасль выиграет. То есть, приобретая универсальную карту, виртуальные операторы смогут предоставлять качественные услуги – возможно, она будет дороже за счет дополнительных сервисных услуг, но это точно увеличит конкуренцию на рынке, потому что это новый формат работы. И мы надеемся, что это будет удобно для наших граждан", – пояснила Смышляева.


Напомним, в апреле прошлого года в Казахстане предлагали ввести детские SIM-карты, которые могли бы контролироваться родителями. То есть, если через нее ребенок подключается к интернету, обязательно будет запрошено разрешение у родителей.

Комментируя данное предложение глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщил, что они разрабатывают множество различных вариантов по обеспечению безопасности детей в Сети.

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что рассматривается поправка в Кодекс об административной ответственности РК за передачу своих SIM-карт другим лицам. Мера направлена на борьбу с мошенниками.


Источник: nur.kz
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