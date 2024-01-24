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Система оповещения и Нурали Алиев: Антикор заявил о проверке

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Система оповещения и Нурали Алиев: Антикор заявил о проверке
Фото: gov.kz
В Антикоррупционной службе сообщили о начале проверки по ситуации с системой оповещения о землетрясениях в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ведомстве заявили, что зарегистрировали обращение общественников.

"Мы в курсе информации, читали пост нашего коллеги и члена общественной совета Дидара Смагулова. По данному факту департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировано обращение от общественного объединения. Материалы сейчас направлены в уполномоченный орган для проведения проверки. По их результатам будет принято соответствующее решение, о котором будет доведено до СМИ и общественности", - сказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.


Ранее исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов в Facebook заявил, что компания, ответственная за раннее оповещение о землетрясениях в Алматы и получившая за свои услуги 1,1 миллиарда тенге, якобы принадлежит Нурали Алиеву.

Напомним, землетрясение в Алматы произошло в ночь на 23 января. Люди в панике выбегали из своих домов на улицу. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. По оценке сейсмологов, оно произошло на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда составила 6,7 балла, ощутимость в Алматы - 5 баллов.

Позже начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев рассказал, почему не включили сирены и не было SMS-оповещения во время землетрясения в Алматы.

Между тем депутат Мажилиса Сергей Пономарев возмутился отсутствием оповещений во время землетрясения в Алматы. В частности, мажилисмен задался вопросом, кто в случае возникновения угрозы должен предупреждать казахстанцев.


Источник: Tengrinews.kz
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