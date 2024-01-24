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Интернет «последней мили» в Казахстане предлагается сделать государственным

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Интернет «последней мили» в Казахстане предлагается сделать государственным
Фото из открытых источников
Астана. 24 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Интернет вдоль дорог предлагается сделать государственным, заявила депутат мажилиса Казахстана Екатерина Смышляева.

«По интернету вдоль дорог на сегодня есть часть линий вдоль республиканских трасс, но все они в частной собственности. Как только у нас появятся государственные магистрали и соответственно, «последняя миля», ведущая к тому или иному населенному пункту, она будет доступна для любого оператора связи, она не будет в одних руках», – сказала Смышляевана обсуждении законопроекта по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклиматасферы информатизации в первом чтении в среду.


По ее словам, в данном случае разработчики законопроекта «по кабельной канализации решают вопрос так».

Размещение сетей связи будут включать в генпланы населенных пунктов: предлагается установить требование для обеспечения широкополосным интернетом дорог республиканского и областного значения. В рамках генпланов и проектов детальной планировки населенных пунктов предлагается определять размещение сетей связи, антенно-мачтовых сооружений, опор совместного использования, опор связи.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 14:08
Снова мечты, хотелки, мечталки и никакой конкретики. Снова фейки.
 
 

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