Интернет «последней мили» в Казахстане предлагается сделать государственным

«По интернету вдоль дорог на сегодня есть часть линий вдоль республиканских трасс, но все они в частной собственности. Как только у нас появятся государственные магистрали и соответственно, «последняя миля», ведущая к тому или иному населенному пункту, она будет доступна для любого оператора связи, она не будет в одних руках», – сказала Смышляевана обсуждении законопроекта по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклиматасферы информатизации в первом чтении в среду.

Размещение сетей связи будут включать в генпланы населенных пунктов: предлагается установить требование для обеспечения широкополосным интернетом дорог республиканского и областного значения. В рамках генпланов и проектов детальной планировки населенных пунктов предлагается определять размещение сетей связи, антенно-мачтовых сооружений, опор совместного использования, опор связи.

Астана. 24 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Интернет вдоль дорог предлагается сделать государственным, заявила депутат мажилиса Казахстана Екатерина Смышляева.По ее словам, в данном случае разработчики законопроекта «по кабельной канализации решают вопрос так».