За вейпы будут давать до 5 лет лишения свободы в Казахстане

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" вводит уголовную ответственность за оборот вейпов:

Мажилис принял закон, который вводит полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Также документ предусматривает уголовную ответственность для нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.- максимальное наказание за продажу вейпов –- за ввоз и распространение –- за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно, –Кроме того, исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи в целях предоставления медработникам возможности выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.Напомним, депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон, регулирующий вопросы распространения вейпов. Документ предусматривает запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в республике.