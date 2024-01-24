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За вейпы будут давать до 5 лет лишения свободы в Казахстане

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 14:18
За вейпы будут давать до 5 лет лишения свободы в Казахстане
Фото из открытых источников
Мажилис принял закон, который вводит полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Также документ предусматривает уголовную ответственность для нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" вводит уголовную ответственность за оборот вейпов:


- максимальное наказание за продажу вейпов – арест до 50 суток;
- за ввоз и распространение – лишение свободы до 2 лет;
- за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно, – до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи в целях предоставления медработникам возможности выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Напомним, депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон, регулирующий вопросы распространения вейпов. Документ предусматривает запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в республике.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 14:23
Запретить тогда продажу насвая и всех табачных изделий!
 
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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 14:21
Правильно. Молодежь изначально увидела как взрослый затягивается и с таким наслаждением эту гадость выдыхает и пошли по стопам (взяв пример)
 
 

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