За вейпы будут давать до 5 лет лишения свободы в Казахстане

Мажилис принял закон, который вводит полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Также документ предусматривает уголовную ответственность для нарушителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения" вводит уголовную ответственность за оборот вейпов:
- максимальное наказание за продажу вейпов – арест до 50 суток
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- за ввоз и распространение – лишение свободы до 2 лет
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- за те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, или неоднократно, – до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи в целях предоставления медработникам возможности выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Напомним, депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон, регулирующий вопросы распространения вейпов. Документ предусматривает запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в республике.