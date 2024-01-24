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Тысячам казахстанцев заплатили за переезд с юга на север

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Тысячам казахстанцев заплатили за переезд с юга на север
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Около 9 тысяч казахстанцев переселились с юга на север страны в 2023 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gov.kz

В рамках государственного проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 8 903 человека, среди них 6 492 переселенца и 2 337 кандасов.


Казахстанцы, которые воспользовались этой возможностью и получили государственную поддержку, отмечают, что в их жизни произошли положительные изменения.

Одной из участниц программы является Куралай Масатбаева, переехавшая в 2021 году с семьей из столицы Казахстана в Северо-Казахстанскую область - город Тайыншу.

"После переезда наша семья получила материальную помощь на переезд на размере 612 570 тенге, также нам дали государственное арендное жилье в городе", - рассказала женщина.


Куралай Масатбаева имеет высшее образование по специальности "Начальная военная подготовка". В прошлом году она получила государственный грант на сумму 1 миллион 380 тысяч тенге и открыла мини-кондитерскую.

"Я, когда была в декретном отпуске, мечтала открыть своё дело и работать дома, быть рядом с детьми. Посетив центр занятости Тайыншинского района, узнала о безвозмездном гранте. Будучи переселенкой, я подходила под категорию, меня проконсультировали по всем интересующим вопросам. Решила попробовать. Защитила свой бизнес-план и получила грант от государства", - поделилась она.


Напомним, что в рамках Нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

- субсидия на переезд - единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

- ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

- направление на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

- выдача сертификатов экономической мобильности.

Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.

Gov.kz уточняется, что из числа переселившихся в прошлом году трудоспособными являются 4 158 человек. Из них были трудоустроены на постоянную работу 3 079 человек, 164 занялись предпринимательской деятельностью и 35 человек получили гранты для открытия бизнеса.


Источник: Tengrinews.kz
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