Чиновник в СКО покончил с собой после допроса

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на еженедельном брифинге 24 января рассказал о случае суицида чиновника в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам представителя Агентства, погибший участвовал в досудебном расследовании в отношении руководителя образования региона в качестве свидетеля.
"Мы озвучили информацию о том, что в СКО у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Как раз появилась информация о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в Департаменте антикоррупционной службы и позже совершил суицид. Дело в том, что в деле он действительно участвовал, но участвовал в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применялись, и он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства по статье 105 УК РК". Арман Тлеукенов