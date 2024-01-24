Чиновник в СКО покончил с собой после допроса

"Мы озвучили информацию о том, что в СКО у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Как раз появилась информация о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в Департаменте антикоррупционной службы и позже совершил суицид. Дело в том, что в деле он действительно участвовал, но участвовал в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применялись, и он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства по статье 105 УК РК". Арман Тлеукенов

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на еженедельном брифинге 24 января рассказал о случае суицида чиновника в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.По словам представителя Агентства, погибший участвовал в досудебном расследовании в отношении руководителя образования региона в качестве свидетеля.