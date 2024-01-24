Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Января
-7...-8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.43 KZT
  • €1 = 485.56 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Чиновник в СКО покончил с собой после допроса

Просмотров:447 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Чиновник в СКО покончил с собой после допроса
Фото из открытых источников
Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на еженедельном брифинге 24 января рассказал о случае суицида чиновника в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя Агентства, погибший участвовал в досудебном расследовании в отношении руководителя образования региона в качестве свидетеля.

"Мы озвучили информацию о том, что в СКО у нас проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования. Как раз появилась информация о том, что его подчиненный присутствовал на допросе в Департаменте антикоррупционной службы и позже совершил суицид. Дело в том, что в деле он действительно участвовал, но участвовал в качестве свидетеля. Оказывал всяческое содействие следствию. Меры процессуального принуждения к нему не применялись, и он свободно передвигался по территории области. На данный момент полиция проводит досудебное расследование по факту доведения до самоубийства по статье 105 УК РК". Арман Тлеукенов


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 18:19
Наверное много знал вот и помогли все забыть
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика