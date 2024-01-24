Почему сигареты не запретят вместе с вейпами в Казахстане: ответ депутата

Почему в Казахстане запрещают вейпы, но не сигареты? На этот вопрос ответил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах нижней палаты депутат рассказал журналистам, что запрет на вейпы призван обезопасить юных казахстанцев, которые злоупотребляют "одноразками".
"Вчера общественный детский фонд опубликовал соцопрос, в котором приняли участие около 400 юношей. Исследование показало, что 80 процентов молодых людей из Алматы и столько же из Астаны употребляют вейпы. Это же страшно, мы считаем, что данным запретом мы обережем наших детей", - сказал Бейсенбаев.
Журналисты спросили, почему в таком случае в Казахстане не запрещают сигареты, которые приводят к развитию рака.
"Во-первых, любой родитель может определить, курил ли ребенок сигареты, потому что у них специфический запах. А по вейпам очень сложно определить: они пахнут, как леденцы или клубника. Они вкусные, даже реклама в виде панды, а внутри - вейп, то есть они (производители - прим.) ориентируются на детей", - отметил депутат.
Бейсенбаев добавил, что решение о запрете вейпов в Казахстане обсуждалось не один год. Этот вопрос поднимали еще депутаты прошлого созыва.
"Правительство дало возможности, чтобы внедрить какое-то жесткое регулирование, наша фракция несколько раз и при премьер-министре, и при разных руководителях Министерства здравоохранения этот вопрос поднимала. Так и не пришли к единому мнению. Жесткого регулирования внедрить не смогли. На рынках, на барахолках в Алматы мешками продают ("одноразки" - прим.)", - заявил мажилисмен.
Напомним, Мажилис принял Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", который вводит уголовную ответственность за оборот вейпов. Если Сенат одобрит принятый закон, в Казахстане введут полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов.