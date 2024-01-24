Почему сигареты не запретят вместе с вейпами в Казахстане: ответ депутата

"Вчера общественный детский фонд опубликовал соцопрос, в котором приняли участие около 400 юношей. Исследование показало, что 80 процентов молодых людей из Алматы и столько же из Астаны употребляют вейпы. Это же страшно, мы считаем, что данным запретом мы обережем наших детей", - сказал Бейсенбаев.

"Во-первых, любой родитель может определить, курил ли ребенок сигареты, потому что у них специфический запах. А по вейпам очень сложно определить: они пахнут, как леденцы или клубника. Они вкусные, даже реклама в виде панды, а внутри - вейп, то есть они (производители - прим.) ориентируются на детей", - отметил депутат.

"Правительство дало возможности, чтобы внедрить какое-то жесткое регулирование, наша фракция несколько раз и при премьер-министре, и при разных руководителях Министерства здравоохранения этот вопрос поднимала. Так и не пришли к единому мнению. Жесткого регулирования внедрить не смогли. На рынках, на барахолках в Алматы мешками продают ("одноразки" - прим.)", - заявил мажилисмен.

Почему в Казахстане запрещают вейпы, но не сигареты? На этот вопрос ответил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах нижней палаты депутат рассказал журналистам, что запрет на вейпы призван обезопасить юных казахстанцев, которые злоупотребляют "одноразками".Журналисты спросили, почему в таком случае в Казахстане не запрещают сигареты, которые приводят к развитию рака.Бейсенбаев добавил, что решение о запрете вейпов в Казахстане обсуждалось не один год. Этот вопрос поднимали еще депутаты прошлого созыва.Напомним, Мажилис принял Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения", который вводит уголовную ответственность за оборот вейпов. Если Сенат одобрит принятый закон, в Казахстане введут полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов.